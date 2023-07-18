Новая поликлиника в Волгаре сейчас готова на 70%.

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Учреждение создается в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и откроется уже в этом году.

Что известно на данный момент:

общая площадь объекта – 13 тыс. кв. м;

медучреждение рассчитано на 700 посещений в смену;

оказание врачебной помощи планируется по нескольким направлениям, в их числе терапия, педиатрия, хирургия, кардиология, эндокринология, оториноларингология, офтальмология, неврология, гинекология;

в здании ведутся работы по устройству внутренних сетей электроснабжения, электроосвещения, слаботочных сетей и сетей вентиляции, рабочие укладывают настенную и напольную плитку, монтируют двери, потолки, кондиционеры, а также занимаются отделкой стен.