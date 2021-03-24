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Несколько самарских долгостроев завершат полностью без парковок

24 марта 2021 11:03
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Несколько самарских долгостроев завершат полностью без парковок

18 марта 2021 года глава Самары Елена Лапушкина подписала постановление о предоставлении заявителям разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. Среди заявок было много тех, что касаются сокращения парковочных мест от норматива в 1 машино-место на 1 квартиру.

Некоторые из них не подразумевают машиномест вовсе, например, проблемный недострой «На Московском», расположенный на 18-км Московского шоссе в Самаре. Заявку ЖК мэрия поддержала, это нужно, чтобы проблемный недострой могли завершить.

Также 0 парковочных мест получили проблемный недострой «Кросса» на Мехзаводе, недострой на ул. Георгия Димитрова, 74А и Самарский областной фонд жилья и ипотеки для участка бывшего военного городка №84 на 19-км Московского шоссе. СОФЖИ также разрешили использовать в границах военного городка участки общей площадью 7,6 тыс.кв.м под хранение автотранспорта.

Парковки уменьшали не только для проблемных объектов. Удалось сократить число машино-мест от нормативного 1 на 1 квартиру и «СЗ «СК Владимир» для будущей застройки на Проспекте Кирова, 399б (до 0,5), а также фирме «Трест 12» и стройке на ул. Георгия Ратнера, 158 (до 0,5), пишет СО ОНЛАЙН.

Фото: Pixabay.com

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