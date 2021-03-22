Несколько аварийных домов снесут в Самаре

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В Самаре намерены снести ветхое и аварийное жильё по всему городу. Земельные участки под ними планируется изъять для нужд муниципалитета.

Естественно, сделано это будет с обсуждением с собственниками квартир вопроса предоставления нового жилья. В случае отсутствия достигнутых договорённостей с жильцами злополучной жилплощади дома заберут через суд.

Для сноса выбраны здания в Куйбышевском, Железнодорожном и Кировском районах. В частности это: ул. Кирзавод 6, дома 12, 14, 16, 17, ул. Енисейская, дом 7, ул. Волгина, дом 5, пер. Ташкентский, дом 74, - передаёт Samru.ru

Как можно скорее расселят также жителей рухнувшего дома 1909 года постройки на улице Галактионовской, дом 50, рухнувшего 18 марта. 22 жильцов приютят в маневренном фонде. Также им будет оказаны материальная поддержка и содействие в поисках постоянного жилья.