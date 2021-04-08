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Не менее пяти новых школ возведут в Самарской области до конца 2023 года

8 апреля 2021 10:20
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Не менее пяти новых школ возведут в Самарской области до конца 2023 года

Не менее пяти новых школ должно появиться на территории Самарской области в период до конца 2023 года. Образовательные учреждения планируют построить на условиях концессии. Этот вопрос обсудили на совещании в Правительстве региона, которое провел первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов. В обсуждении приняли участие министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов, представители министерств строительства и образования Самарской области. 

    Строительство учреждений образования на условиях концессии предполагает частично государственное финансирование – средства капитального гранта ВЭБ.РФ в размере 35% (30,1% федеральный бюджет и 4,9% областной бюджет) и средства инвестора в размере 65% (13% собственные и 52% заемные средства). 

    Напомним, такая возможность развития системы образовательных учреждений области обсуждалась в ходе визита в Самарскую область делегации государственной корпорации развития ВЭБ.РФ во главе с ее председателем Игорем Шуваловым в декабре минувшего года. 

    На совещании обсудили вопросы выделения земельных участков, подготовки проектно-сметной документации, сроки и условия оформления частных концессионных инициатив. 

Особое внимание участники обсуждения уделили приоритетности строительства объектов. «Основными критериями выбора площадок для строительства образовательных учреждений должны быть комфорт для жителей и стимулирование жилищного строительства. Новые школы прежде всего необходимы, чтобы ликвидировать вторую смену в действующих образовательных учреждениях, и в новых   жилых микрорайонах», - отметил Виктор Кудряшов.

Перечень школ будет определён после консультаций с застройщиками, реализующими в регионе крупные проекты по строительству жилья. 

Фото: Pixabay.com

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