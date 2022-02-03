Названы сроки строительства первого участка магистрали Центральной в Самаре

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Власти планируют скорректировать программу по развитию транспортной системы Самарской области. В поправках, в частности, речь идет о сроках строительства первого участка магистрали Центральной — от Ракитовского шоссе до дороги «Обводная Самары».

— Строительство объекта планируется осуществить в период с 2022 года по 2024 год с общим объемом финансирования 9 миллиардов рублей, — указали чиновники регионального Минтранса в документе.

По их словам, в 2022 году финансирование составит 2,096 миллиарда рублей, в 2023 году — 2,63 миллиарда рублей, в 2024 году — 4,26 миллиарда рублей, пишет 63.ру.

Магистраль Центральная — один из самых масштабных транспортных проектов Самарской области. Впервые местные власти заговорили о ее строительстве еще в 1965 году. Тогда в генплане города появились первые наброски будущей дороги. Больше полувека дорога от Ракитовского шоссе до Крымской площади (площади Урицкого. — Прим. ред.) кочевала из одного документа в другой. 63.RU подготовил краткий экскурс в историю многострадального проекта.

Дорога будет шестиполосной. В районе станции Дачной сделают путепровод тоннельного типа. Машины пустят в нижнем уровне. Но вот строительство двухуровневой развязки на пересечении с Ракитовским шоссе пока не предполагается. Однако собираются сделать выделенные полосы для общественного транспорта, парковки, велодорожки и тротуары.