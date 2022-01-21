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Названа стоимость продления улицы Авроры в Самаре

21 января 2022 09:26
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Названа стоимость продления улицы Авроры в Самаре

Стали известны подробности проекта продления улицы Авроры в Самаре. Информацию 63.RU озвучили в региональном Минтрансе.

Дорога будет пролегать от пересечения улицы Авроры с Московским шоссе по северной границе Ботанического сада и доходить до Ново-Садовой в районе Постникова оврага. Посмотрите схему.

— Дорога будет четырехполосной, шириной по 3–3,75 метра каждая и тротуарами шириной по 3 метра, — рассказали 63.RU в Министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

По словам представителей ведомства, кольцевое пересечение на Московском шоссе — Авроре сохранится. Только там построят многоуровневую развязку тоннельного типа. Такие же есть на перекрестках Московского шоссе с проспектом Кирова и с Ракитовским шоссе. На съездах с кольца сделают 2–3 полосы движения.

В рамках продления улицы Авроры планируется строительство еще одного тоннеля, но его месторасположения в Минтрансе не уточнили. Вероятно, объект разместят на пересечении с Ново-Садовой. Ведь, по данным Минтранса, потребуется реконструкция и Московского шоссе, и Ново-Садовой в районе обустройства новой дороги.

Проект дороги прошел госэкспертизу. Губернатор Дмитрий Азаров сообщал, что работу по продлению Авроры планируют начать в 2022 году. Однако в региональном Минтрансе уточнили, что удастся это сделать только после завершения других капиталоемких объектов.

В Самаре это вторая очередь Самарского (Фрунзенского) моста и двухуровневая развязка на Ново-Садовой. По первой уже пустили рабочее движение, вторая — в стадии строительства, но открыть ее планируют к концу 2022 года. Также в Самарской области строят новый мост через Волгу.

Финансирование потребуется серьезное. Стоимость строительства оценили в 6,86 миллиарда рублей.

— Директивная продолжительность строительства составит 48 месяцев, то есть 4 года, — уточнили в Минтрансе.

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