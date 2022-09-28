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На улице Ново-Садовой в связи со строительством метро будет вестись постоянный мониторинг ситуации

28 сентября 2022 14:53
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При этом будет выработан щадящий режим ограничения движения.

При введении временной схемы организации движения на участке улицы Ново-Садовой в связи со строительством метрополитена будет вестись постоянный мониторинг ситуации. 

При реализации даже такого масштабного проекта, как строительство метрополитена, все задействованные службы нацелены на минимизацию неудобств для горожан. Скрупулезно прорабатываются нюансы, связанные, в том числе, с перекрытием улично-дорожной сети Самары.
 
При этом будет выработан щадящий режим ограничения движения. В настоящее время рассматривается вопрос сохранения по улице Ново-Садовой одной полосы, свободной для автотранспорта – в период производства работ движение будет односторонним, с выходом на улицу Полевую.
 
Сейчас в штатном режиме продолжаются работы на улице Галактионовской, а также в прилегающих к ней двух скверах. Строители занимаются выносом инженерных коммуникаций. 
 
Отметим, что развитие транспортной инфраструктуры региональной столицы и комфорт передвижения горожан – в приоритете.

 

Фото:   администрация Самары

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