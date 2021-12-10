На улице Солнечная в Самаре могут запретить жилую застройку

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В ближайшее время в Самаре рассмотрят поправки в зонирование территории на улице Солнечная. Об этом рассказала глава города Елена Лапушкина в прямом эфире из Центра управления регионом Самарской области.

«Мы поддержали предложение жителей по смене зонирования земельного участка на улице Солнечной с общественно-деловой зоны, позволяющей строить многоквартирные дома, на зону специализированного спортивного назначения. Но такое предложение жителей, естественно, было не по душе собственникам земельного участка. И они подали на город в суд. Сегодня все суды собственник проиграл, - сообщила Елена Лапушкина. - Мы на прошлой неделе опубликовали заключение по результатам публичных слушаний, в котором большинство принявших участие выразило согласие со сменой зонирования. На ближайшем заседании комиссии по землепользованию и застройки вопрос смены зонирования будет рассмотрен. Я надеюсь, что члены комиссии, большинство которых городские депутаты, поддержат предложение жителей и одобрят смену зонирования земельного участка на улице Солнечной. После смены зонирования строительство многоквартирных домов на участке будет невозможно».

Напомним, на территории рядом с домом №10 по улице Солнечной планировалась многоэтажная застройка. Но жильцы выступили против строительства. Люди обратились к главе города. Они обеспокоены тем, что инфраструктура микрорайона может не выдержать такой нагрузки.

Земельный участок находится в частной собственности у компании ООО «Скиф». По словам собственника, правила и нормы застройки он не нарушал и готов включить социальные объекты в проект.

Ранее жители обращались в комиссию по землепользованию и застройке с просьбой изменить зону Ц-3 (общественно-деловая зона районного значения) на зону Ц-4с (общественно-деловая зона для размещения объектов спортивно-зрелищного назначения), чтобы защитить участок от жилой застройки. Публичные слушания прошли. Окончательное решение по смене зонирования будет принято на ближайшем заседании комиссии.