Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре пройдет ярмарка вакансий для людей с ОВЗ
В Самаре пройдет ярмарка вакансий для людей с ОВЗ
Еще 746 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Еще 746 жителей Самарской области заболели коронавирусом
ЭнергосбыТ Плюс и ЕЭС – Гарант презентовали клиентам из 36 регионов новые тренды энергорынка
ЭнергосбыТ Плюс и ЕЭС – Гарант презентовали клиентам из 36 регионов новые тренды энергорынка
В Самаре в троллейбусах установили 66 новых валидаторов
В Самаре в троллейбусах установили 66 новых валидаторов
«Дать в долг» — новый сервис в СберБанк Онлайн
«Дать в долг» — новый сервис в СберБанк Онлайн
В Самаре подведут итоги VIII творческого конкурса имени Эдуарда Кондратова
В Самаре подведут итоги VIII творческого конкурса имени Эдуарда Кондратова
На улице Солнечная в Самаре могут запретить жилую застройку
На улице Солнечная в Самаре могут запретить жилую застройку
В Самаре владельцы гаражей будут платить за землю
В Самаре владельцы гаражей будут платить за землю
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.6
-0.25
EUR 83.34
-0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской филармонии состоится концерт «Звезды московского джаза: Сергей Жилин и «Фонограф-Джаз-Бэнд»
В СОУНБ открывается необычная выставка атмосферных открыток «Зимние истории»
В Самаре пройдет второй фестиваль мультконцертов «Союзмультфильм»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Материалы и технологии Современный дом Строим дачу

На улице Солнечная в Самаре могут запретить жилую застройку

10 декабря 2021 13:29
96
На улице Солнечная в Самаре могут запретить жилую застройку

В ближайшее время в Самаре рассмотрят поправки в зонирование территории на улице Солнечная. Об этом рассказала глава города Елена Лапушкина в прямом эфире из Центра управления регионом Самарской области.

«Мы поддержали предложение жителей по смене зонирования земельного участка на улице Солнечной с общественно-деловой зоны, позволяющей строить многоквартирные дома, на зону специализированного спортивного назначения. Но такое предложение жителей, естественно, было не по душе собственникам земельного участка. И они подали на город в суд. Сегодня все суды собственник проиграл, - сообщила Елена Лапушкина. - Мы на прошлой неделе опубликовали заключение по результатам публичных слушаний, в котором большинство принявших участие выразило согласие со сменой зонирования. На ближайшем заседании комиссии по землепользованию и застройки вопрос смены зонирования будет рассмотрен. Я надеюсь, что члены комиссии, большинство которых городские депутаты, поддержат предложение жителей и одобрят смену зонирования земельного участка на улице Солнечной. После смены зонирования строительство многоквартирных домов на участке будет невозможно».

Напомним, на территории рядом с домом №10 по улице Солнечной планировалась многоэтажная застройка. Но жильцы выступили против строительства. Люди обратились к главе города. Они обеспокоены тем, что инфраструктура микрорайона может не выдержать такой нагрузки.

Земельный участок находится в частной собственности у компании ООО «Скиф». По словам собственника, правила и нормы застройки он не нарушал и готов включить социальные объекты в проект.

Ранее жители обращались в комиссию по землепользованию и застройке с просьбой изменить зону Ц-3 (общественно-деловая зона районного значения) на зону Ц-4с (общественно-деловая зона для размещения объектов спортивно-зрелищного назначения), чтобы защитить участок от жилой застройки. Публичные слушания прошли.  Окончательное решение по смене зонирования будет принято на ближайшем заседании комиссии.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще 746 жителей Самарской области заболели коронавирусом
10 декабря 2021  13:51
Еще 746 жителей Самарской области заболели коронавирусом
50
В Самаре в троллейбусах установили 66 новых валидаторов
10 декабря 2021  13:41
В Самаре в троллейбусах установили 66 новых валидаторов
62
Еще 749 жителей Самарской области заболели коронавирусом
9 декабря 2021  14:00
Еще 749 жителей Самарской области заболели коронавирусом
589
В День Героев Отечества Дмитрий Азаров возложил цветы к Вечному огню
9 декабря 2021  13:20
В День Героев Отечества Дмитрий Азаров возложил цветы к Вечному огню
417
В областной столице в 11-й раз проходит ежегодный форум «Самарская платформа развития бизнеса»
9 декабря 2021  12:43
В областной столице в 11-й раз проходит ежегодный форум «Самарская платформа развития бизнеса»
448
Весь список