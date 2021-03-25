На участке самарского ботсада церковь начала строительство

51

В Самаре на пересечении улиц Врубеля и Мичурина, на участке Ботанического сада, начались подготовительные работы к стройке. Территорию загородили забором, а также на ней задействованы машины спецтехники.

Как выяснилось, на этом месте построят Детский епархиальный образовательный центр, поэтому на участке уже начались подготовительные работы -вывоз земли и разравнивание территории. Земля оформлена под Самарскую Епархию.

"Документы в порядке, земля оформлена под Самарскую епархию.. Строители начали работать не по уму, КамАЗы курсировали через двор. Все это усилило негатив со стороны общественности. Мы уже начали искать альтернативные подъездные пути, сейчас они согласуются", — прокомментировал иерей Максим Кокарев, пишет "Волга Ньюс".

Данный участок вывели из статуса особо охраняемых в 2018 году по решению региональных властей. В 2021 году ЕРПЦ дали разрешение на использование земли. Сообщается, что в детском центре будут находиться военно-патриотический клуб, хор, военный ансамбль. Ученики смогут научиться рукопашному бою, фото, эстрадному вокалу и рукоделию, пишет ГТРК Самара.

Фото: twitter.com/Sergeyev