На стройке станции метро «Театральная» в Самаре начала работать буровая установка

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В Самаре полным ходом идет подготовка к строительству станции метро «Театральная». На площадке начали эксплуатировать буровую установку.

Новую станцию метро «Театральная» разместят на участке улицы Галактионовской, от Красноармейской до Рабочей, неподалеку от оперного театра. Конструкцию платформы сделают колонного типа, с двумя вестибюлями и тремя лестничными сходами. К станции построят два перегонных тоннеля от Полевой до Вилоновской — под Самарской и Галактионовской, с притоннельными сооружениями (вентиляционной камерой, водоотливной установкой).

Ввод в эксплуатацию станции место «Театральная» запланирован на 1-й квартал 2024 года. Это главное условие, которое необходимо соблюсти местным властям. Его выдвинули в правительстве во время одобрения кредита на грандиозную стройку.

Для строительства перекрыли участок улицы Галактионовской от Вилоновской до Красноармейской, что спровоцировало транспортный коллапс. Сейчас на участке, где пройдет метро, занимаются переносом коммуникаций. При этом трамвайные пути уже демонтировали. Параллельно стартовало обследование зданий, находящихся в зоне влияния строительства. После того как территория будет очищена, строители приступят к раскопкам котлована, пишет 63.ру.