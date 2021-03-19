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На строительство моста у Климовки Самарскому региону выделили 14 млрд рублей

19 марта 2021 12:51
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На строительство моста у Климовки Самарскому региону выделили 14 млрд рублей

Самарская область в 2021 году получила 14 миллиардов рублей из федерального бюджета, на строительство мостового перехода, являющегося частью маршрута «Европа — Западный Китай». Об этом сообщается на сайте регионального Правительства.

Полученные средства составляют более 70% от предусмотренного капитального гранта на 2021 год, а это 18 миллиардов рублей. Общую стоимость работ оценили в 120 миллиардов рублей, из которых более 67 млрд рублей будет получено из федерального бюджета до 2023 года. Завершение строительства автодороги и ее ввод в эксплуатацию запланированы на 2023 год. 

Напомним, мостовой переход через Волгу часть международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай». Для Самарской области это стратегический проект, открывающий новые возможности. Работы по возведению масштабного объекта идут впечатляющими темпами.

Работы идут сразу по обеим сторонам мостового перехода. На правом берегу со стороны Климовки строители выполнили берегоукрепление и бетонирование первой опоры, а также соорудили причальную стенку, пишет ГТРК Самара.

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