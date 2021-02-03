На рынке строящегося жилья в Самаре в январе цены повысились. Средневзвешенная по городу цена предложения жилья в новостройках в январе составила 63678 рублей за квадратный метр, сообщает domostroyrf.ru. По сравнению с данными прошлого месяца, средневзвешенная стоимость в январе повысилась на 1181 рубль за квадратный метр или на 1,89%.
|
средневзвешенная по городу цена предложения в декабре (руб./кв. м)
|
средневзвешенная по городу цена предложения в январе (руб./кв. м)
|
абсолютное изменение (руб./кв. м)
|
относительное изменение (%)
|
62497
|
63678
|
1181
|
1,89
По районам Самары ситуация выглядела следующим образом:
|
Районы
|
средневзвешенная цена декабрь (руб./кв. м)
|
средневзвешенная цена январь (руб./кв. м)
|
абсолютное изменение (руб./кв. м)
|
относительное изменение (%)
|
Железнодорожный
|
66184
|
67044
|
860
|
1,30
|
Кировский
|
55954
|
54357
|
-1597
|
-2,85
|
Красноглинский
|
42927
|
44781
|
1854
|
4,32
|
Куйбышевский
|
46429
|
47453
|
1024
|
2,21
|
Ленинский
|
106472
|
79975
|
-26497
|
-24,89
|
Октябрьский
|
74685
|
76687
|
2002
|
2,68
|
Промышленный
|
52972
|
53028
|
56
|
0,11
|
Самарский
|
100184
|
100184
|
0
|
0,00
|
Советский
|
64908
|
65765
|
857
|
1,32
|
Волжский (область)
|
47980
|
48621
|
641
|
1,34
Средняя стоимость квадратного метра в новостройках в январе выросла во всех районах города, кроме Кировского (-2,85%) и Ленинского (-24,89%). Сильное падение средней цены в последнем связано с выводом на рынок новых домов комфорт - класса, строительство которых только началось.
В целом большинство застройщиков в январе оставили декабрьские цены неизменными, либо изменили их для небольшой группы квартир определенной планировки или площади.
Средневзвешенная цена предложения квартир с разным количеством комнат:
|
Районы
|
Студии (руб./кв. м)
|
Однокомнатные квартиры (руб./кв. м)
|
Двухкомнатные квартиры (руб./кв. м)
|
Трехкомнатные квартиры (руб./кв. м)
|
4 и более комнат (руб./кв. м)
|
Железнодорожный
|
-
|
69428
|
65567
|
65309
|
-
|
Кировский
|
57339
|
55879
|
51909
|
52225
|
-
|
Красноглинский
|
-
|
45318
|
44408
|
43881
|
-
|
Куйбышевский
|
55862
|
51952
|
48076
|
42824
|
-
|
Ленинский
|
-
|
78552
|
69403
|
102792
|
117157
|
Октябрьский
|
111716
|
78667
|
77439
|
73177
|
-
|
Промышленный
|
56589
|
57645
|
49546
|
54319
|
70803
|
Самарский
|
-
|
-
|
-
|
100184
|
-
|
Советский
|
57809
|
68140
|
64496
|
52808
|
-
|
город
|
59238
|
64302
|
62917
|
64006
|
116018
|
Волжский (область)
|
49593
|
47859
|
48188
|
49854
|
-
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