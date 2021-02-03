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На рынке строящегося жилья в Самаре в январе цены повысились. Средневзвешенная по городу цена предложения жилья в новостройках в январе составила 63678 рублей за квадратный метр, сообщает domostroyrf.ru. По сравнению с данными прошлого месяца, средневзвешенная стоимость в январе повысилась на 1181 рубль за квадратный метр или на 1,89%.

средневзвешенная по городу цена предложения в декабре (руб./кв. м) средневзвешенная по городу цена предложения в январе (руб./кв. м) абсолютное изменение (руб./кв. м) относительное изменение (%) 62497 63678 1181 1,89

По районам Самары ситуация выглядела следующим образом:

Районы средневзвешенная цена декабрь (руб./кв. м) средневзвешенная цена январь (руб./кв. м) абсолютное изменение (руб./кв. м) относительное изменение (%) Железнодорожный 66184 67044 860 1,30 Кировский 55954 54357 -1597 -2,85 Красноглинский 42927 44781 1854 4,32 Куйбышевский 46429 47453 1024 2,21 Ленинский 106472 79975 -26497 -24,89 Октябрьский 74685 76687 2002 2,68 Промышленный 52972 53028 56 0,11 Самарский 100184 100184 0 0,00 Советский 64908 65765 857 1,32 Волжский (область) 47980 48621 641 1,34

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках в январе выросла во всех районах города, кроме Кировского (-2,85%) и Ленинского (-24,89%). Сильное падение средней цены в последнем связано с выводом на рынок новых домов комфорт - класса, строительство которых только началось.

В целом большинство застройщиков в январе оставили декабрьские цены неизменными, либо изменили их для небольшой группы квартир определенной планировки или площади.

Средневзвешенная цена предложения квартир с разным количеством комнат: