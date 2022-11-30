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На пустыре на Ново-Садовой в Самаре хотят возвести высотку

30 ноября 2022 11:34
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На пустыре на Ново-Садовой в Самаре хотят возвести высотку

Стали известны планы по освоению территории в Октябрьском районе Самары. Здесь планируют построить многоэтажный жилой дом. Об этом можно судить из постановления, опубликованного на сайте администрации областной столицы.

Участок, о котором идет речь, находится на Ново-Садовой, между домами № 118 и № 124. Его площадь составляет 1817 квадратных метров. Судя по указанному кадастровому номеру, сейчас здесь находится пустырь.

И перед началом работ на объекте застройщик обратился к местным властям. Он просит предоставить ему разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

— По планам, на одну квартиру в новом доме будет приходиться 0,7 места на парковке, — следует из опубликованного документа.

Этот вопрос вынесли на публичные слушания. Они продлятся до 20 декабря. Все желающие смогут ознакомиться с материалами с 6 по 13 декабря в холле департамента градостроительства (Галактионовская, 132). В это же время самарцы смогут оставить свои замечания и предложения, пишет 63.ру.

 

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