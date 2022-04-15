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На парковке ТЦ «Парк Хаус» в Самаре могут появиться высотки

15 апреля 2022 09:28
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На парковке ТЦ «Парк Хаус» в Самаре могут появиться высотки

В четверг, 14 апреля, начались общественные слушания, на которых жителям представили несколько предложений по застройке Самары. Среди них — строительство высоток на пересечении Московского шоссе и улицы XXII Партсъезда. 

"Заявитель попросил согласовать многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) на участке площадью 16 580 кв. м," — указано в объявлении мэрии Самары.

Речь идет о площадке около торгового центра «Парк Хаус». Сейчас там располагается парковка. 

Общественные обсуждения продлятся с 14 апреля по 5 мая. Познакомится  с документами можно в холле первого этажа департамента градостроительства Самары — на улице Галактионовской, 132. График работы экспозиции: понедельник — четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00 (обед с 12:30 до 13:18), суббота, воскресенье — выходные дни.

Свои предложения и замечания можно оставлять на сайте администрации Самары, в книге посетителей экспозиции или направить на электронную почту департамента. Принимать их будут также с 21 по 30 апреля включительно, пишет ГТРК Самара.

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