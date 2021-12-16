На Мехзаводе в Самаре планируют снести целый квартал

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Власти планируют развивать Мехзавод комплексно и начать решили с первого квартала. Проект развития территории опубликовали на сайте мэрии.

— Площадь рассматриваемого участка — 3,13 гектара. Он расположен в границах Московского и Красноглинского шоссе, — следует из проекта постановления.

Сейчас на территории первого квартала Мехзавода стоят 7 многоквартирных домов, 5 из которых в аварийном состоянии, остальные два признали ветхими. Все их власти хотят снести. Судя по документам, сравняют с землей и местные гаражи.

К слову, по соседству с этим полуразрушенным кварталом уже строится микрорайон Новая Самара, там продают самые дорогие квартиры во всем Красноглинском районе, пишет 63.ру.