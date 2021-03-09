Многоэтажкам у парка 60-летия Советской власти в Самаре быть

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В Самаре завершились публичные слушания по вопросу застройки на пересечении улиц Алма-Атинской и Стара-Загора - в районе парка 60-летия Советской власти.

Общая площадь территории составляет 46 023 квадратных метров. Осваивать данную территорию планирует ООО "Сокол-1", принадлежащее известному самарскому застройщику Анатолию Давидюку.

Параметры застройки прописали еще в октябре 2019 года. На участке планируют построить многоэтажные жилые дома высотой в 9 этажей и выше на 4288 жильцов, два детских сада на 70 мест каждый, гаражи и наземные автостоянки, пункт полиции и кабинет врачей общей практики.

Компания Давидюка попросила горожан согласовать ограниченное количество парковок. Согласно правилам города, на одну квартиру должно приходиться одно место для машины. Застройщик же попросил снизить требования до 0,5 парковочного места на квартиру. Согласно заключению мэрии, участники публичных слушаний такое предложение одобрили, но тут надо сразу заметить, что в обсуждении приняли участие не так много людей, пишет ПроГородСамара.

- На эту заявку поступило 11 положительных и 2 отрицательных мнения в письменном виде. Комиссии по землепользованию и застройке при главе Самары рекомендовали принять решение с учетом поступивших мнений, - указано в заключении.