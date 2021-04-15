Митрополит Сергий освятил спорную стройку РПЦ около Ботсада в Самаре

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Несмотря на то что некоторые жители против, работы по возведению объекта набирают обороты.

Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий провел молебен и заложил капсулу около Ботанического сада. Здесь собираются возводить детский епархиальный центр.

— Сейчас в Самарской области целая сеть таких детских центров. Занимаются в них около 15 тысяч детей. Ребята могут получить бесплатное дополнительное образование, в том числе по музыкальному и спортивному направлениям. Этот спектр кружков заставляет ребенка сделать выбор, понять, чего он хочет. Такие центры помогают оздоровить наших детей, — считает митрополит.

По словам владыки Сергия, содержат детские центры за счет православных приходов. От объемов финансирования зависит и программа обучения.

Стройка у Ботанического сада пока на начальном этапе. В конце марта 2021 года участок огородили и пригнали технику. На данный момент там вырыли котлован и залили бетон. Некоторые местные жители протестовали против проведения работ и даже писали петиции властям.

— По сути у ботсада оттяпали кусок земли, заручились поддержкой властей для строительства церковно-военно-патриотического клуба, который никому не нужен, кроме ЕРПЦ. Жителям нужно место для отдыха, а не колокольня очередная, — отмечал один из авторов петиции, Вадим Алексеев.

Однако выяснилось, что земля принадлежит ЕРПЦ. И как поясняли представители Самарского университета, земельный участок, о котором идет речь, не принадлежит Ботаническому саду. Более того, как сообщили 63.RU в департаменте градостроительства, на площадке можно размещать объекты дошкольного, начального и среднего общего образования.

Фото: Самарская епархия