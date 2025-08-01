Мишустин поручил проработать предложения Совфеда по выдаче ипотеки

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину и Минстрою вместе с госкорпорацией "Дом.РФ" к 1 ноября проработать предложения Совета Федерации о совершенствовании порядка предоставления ипотечных кредитов. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

В числе предлагаемых мер – расширение возможностей для предоставления арендного жилья на льготных условиях.

"Минфин и Минстрой вместе с "ДОМ.РФ" проработают предложения Совета Федерации о совершенствовании порядка предоставления ипотечных кредитов", – говорится в сообщении.

Помимо прочих поручений, Мишустин также дал указания, касающиеся поддержки участников СВО и семей с детьми, пишет Смотрим.