Минтранс изменит проект строительства тоннеля под ж/д путями в Крутых Ключах

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В Самаре скорректируют проект пятого этапа Северного шоссе. Он включает в себя строительство участка в Крутых Ключах от улицы Путевой до улицы Мира и обустройство тоннеля под железной дорогой

— Из-за значительного роста стоимости строительных материалов необходима корректировка разработанной ранее проектной документации строительства. Сроки начала и окончания работ будут определены после получения положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию, после проведения работ по ее корректировке, — сообщили в Министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Кроме уже перечисленных работ, по данным ведомства, на пятом этапе Северного шоссе предусмотрено также устройство освещения, строительство тротуаров и велодорожек. Общая продолжительность строительства объекта рассчитана на 35 месяцев, пишет 63.ру.