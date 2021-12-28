Минстрой СО: выход на лед, а также нахождение на берегу в районе строительства моста через Волга опасны для жизни! 

140

В районе села Климовка Шигонского района проводятся работы по строительству моста через р. Волга. Для обеспечения бесперебойной работы вдоль линии строительства моста пробита майна, которая круглосуточно содержится в открытом ото льда состоянии. Майна покрывается шугой (дробленым льдом), что затрудняет ее обнаружение.

Выход (выезд) на лед, любителям зимней рыбалки или подледного лова, а также нахождение на береговой линии в районе строительства мостового перехода через реку Волга опасны для жизни!

Особенно опасно движение вблизи ледовой майны на снегоходах и квадроциклах, парусных катамаранах и т.д.

В целях сохранения Вашей жизни и здоровья просим прекратить выход (выезд) на лед в зоне строительства моста без экстренной необходимости.

Не подвергайте свою жизнь опасности. Не выходите на лед, предупреждает министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

"В связи с проведением строительных работ по возведению мостового перехода на р. Волга между населенными пунктами с. Климовка и с. Подстепки руководство команды управления проектом строительного объекта информирует любителей подледного лова, зимней рыбалки, водителей снегоходов, квадроциклов, а также жителей близлежащих населенных пунктов п. Приморский, с. Ягодное и садово-некоммерческих товариществ о ЗАПРЕТЕ нахождения около ледовой майны строительной площадки мостового перехода через р. Волга и в его непосредственной близости" - сообщает руководство КУП «Тольятти».

Фото: правительство СО