Минстрой: реестр очередников на получение жилья сформируют до 1 июля

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Единый реестр граждан, претендующих на получение жилья в России, будет сформирован до 1 июля текущего года, сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на совместном заседании коллегии Минстроя и президиума правительственной комиссии по региональному развитию.

"За прошлый год улучшены жилищные условия 31,7 тысячи граждан. Продолжаем работу по наполнению реестра, уже внесены актуальные данные, сегодня 291 тысяча семей находятся в этом реестре. До 1 июля мы должны завершить работу над этим реестром", – сказал Файзуллин.

Он поручил жилищным инспекторам контролировать тарифы на коммунальные услуги для соблюдения прав граждан, пишет Смотрим.