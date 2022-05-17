Минстрой разработал пессимистичный сценарий строительства жилья

Я нашел ошибку
Главные новости:
Глава региона отметил вклад Николя Мора в развитие «АВТОВАЗа» и те позитивные изменения, которые произошли на заводе под его руководством.
Дмитрий Азаров встретился с руководством «АВТОВАЗа» в Тольятти
Обеспечение пожарной безопасности фестиваля «Российская студенческая весна» на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области.
Учебная тренировка: на территории «Солидарность Самара Арена» ликвидировали условный пожар
Профессия стала особенно востребованной в последние годы — в период пандемии новой коронавирусной инфекции.
Армен Бенян поздравил медиков с Днем пульмонолога
Благодаря внедрению инструментов «бережливого производства» на комбинате всего за полгода увеличили ассортимент продукции более чем на 30 позиций.
Санкции - не помеха: мясоптицекомбинат «Поволжский» повысил производительность благодаря нацпроект
Предприниматель не исключил возможности купить соцсеть по цене ниже заявленной.
Илон Маск: сделка по покупке Twitter не будет завершена, пока соцсеть не докажет, что в ней менее 5% фейковых аккаунтов
В последнее время участие некоммерческого сектора в позитивном развитии широкого круга отраслей экономики значительно возросло.
Стартовал прием заявок на грантовую поддержку социальных проектов НКО
Ремонт полным ходом.
«РКС-Самара»: в Самаре отремонтировали и заменили более 300 задвижек на сетях водоснабжения. 
Предварительная запись по телефону.
Ольга Гальцова проведет целевой прием по экологии: открыта предварительная запись
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 63.44
-0.34
EUR 65.82
0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Российская студенческая весна»: посетить «Фестивальный городок» и получить бесплатный билет на конкурсные площадки может каждый 
Дмитрий Азаров вместе с многодетными родителями высадил  «Аллею семей Самарской области»
Вокруг озера Паршино на Мехзаводе очистили берег от мусора
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Материалы и технологии Современный дом Строим дачу

Минстрой разработал пессимистичный сценарий строительства жилья

17 мая 2022 12:02
157
Минстрой разработал пессимистичный сценарий строительства жилья

Минстрой включил в проект строительной стратегии России пессимистичный сценарий, по которому не удастся достичь цели по ежегодному строительству 120 миллионов квадратных метров, сообщает РБК со ссылкой на документ.

В стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства рассматривается развитие отрасли до 2030 года с прогнозом до 2035 года. Согласно пессимистичному сценарию, ввод жилья в 2030-м составит 100 миллионов квадратных метров, а в 2035-м - 118 миллионов.

Кроме того, пессимистический сценарий предполагает, что в 2024 году объем ввода жилья снизится до 72 миллионов "квадратов" – на 22% меньше относительно 2021 года. Ожидается, что основной спад произойдет за счет снижения ввода многоквартирных домов - на 33%, до 29 миллионов квадратных метров.

В проекте есть базовый и агрессивный варианты развития рынка, по которым 120 миллионов квадратных метров жилья в 2030 году будет построено и этот уровень сохранится на следующие пять лет. Осенью прошлого года в предыдущем варианте стратегии, который подготовил Минстрой, рассматривались только эти два сценария.

По данным источника РБК, рассмотрение стратегии намечено на июль. В пресс-службе Минстроя сообщили, что министерство продолжает работу над документом в том числе с учетом мнения заинтересованных ведомств, профессионального и бизнес-сообщества. Говорить о разделах и содержании документа до официального утверждения стратегии преждевременно, подчеркнули в ведомстве.

В 2021 году объем ввода жилья в России вырос в сравнении с предыдущим годом на 13% и достиг рекордных 92,6 миллиона квадратных метров. В январе-апреле 2022 года показатель составил 37,6 миллиона квадратных метров - на 58% больше в сравнении с тем же периодом прошлого года, сообщает РИА Новости.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
Самарцев информируют о временном ограничении движения транспорта
17 мая 2022  14:03
Самарцев информируют о временном ограничении движения транспорта
122
В Самарской области более 180 миллионов рублей получат победители конкурсов «Семейная ферма» и «Агропрогресс»
17 мая 2022  14:00
В Самарской области более 180 миллионов рублей получат победители конкурсов «Семейная ферма» и «Агропрогресс»
114
Самарцы еще две недели могут голосовать за формирование комфортной среды!
16 мая 2022  10:18
Самарцы еще две недели могут голосовать за формирование комфортной среды!
401
Увидеть конкурсные программы сможет каждый: до старта фестиваля «Российская студенческая весна» осталось 2 дня.
15 мая 2022  17:58
Дмитрий Азаров провел заключительное совещание оргкомитета ХХХ Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»
1432
Более 50 музейных и творческих площадок примут участие в акции «Ночь музеев» в Самаре
14 мая 2022  10:55
Более 50 музейных и творческих площадок примут участие в акции «Ночь музеев» в Самаре
882
Весь список