Минстрой разработал пессимистичный сценарий строительства жилья

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Минстрой включил в проект строительной стратегии России пессимистичный сценарий, по которому не удастся достичь цели по ежегодному строительству 120 миллионов квадратных метров, сообщает РБК со ссылкой на документ.

В стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства рассматривается развитие отрасли до 2030 года с прогнозом до 2035 года. Согласно пессимистичному сценарию, ввод жилья в 2030-м составит 100 миллионов квадратных метров, а в 2035-м - 118 миллионов.

Кроме того, пессимистический сценарий предполагает, что в 2024 году объем ввода жилья снизится до 72 миллионов "квадратов" – на 22% меньше относительно 2021 года. Ожидается, что основной спад произойдет за счет снижения ввода многоквартирных домов - на 33%, до 29 миллионов квадратных метров.

В проекте есть базовый и агрессивный варианты развития рынка, по которым 120 миллионов квадратных метров жилья в 2030 году будет построено и этот уровень сохранится на следующие пять лет. Осенью прошлого года в предыдущем варианте стратегии, который подготовил Минстрой, рассматривались только эти два сценария.

По данным источника РБК, рассмотрение стратегии намечено на июль. В пресс-службе Минстроя сообщили, что министерство продолжает работу над документом в том числе с учетом мнения заинтересованных ведомств, профессионального и бизнес-сообщества. Говорить о разделах и содержании документа до официального утверждения стратегии преждевременно, подчеркнули в ведомстве.

В 2021 году объем ввода жилья в России вырос в сравнении с предыдущим годом на 13% и достиг рекордных 92,6 миллиона квадратных метров. В январе-апреле 2022 года показатель составил 37,6 миллиона квадратных метров - на 58% больше в сравнении с тем же периодом прошлого года, сообщает РИА Новости.