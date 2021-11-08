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Минстрой продлил разрешение на строительство двух 16-этажных жилых домов в пер. Саратовский в Самаре

8 ноября 2021 12:07
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Минстрой продлил разрешение на строительство двух 16-этажных жилых домов в пер. Саратовский в Самаре

27 октября 2021 года министерство строительства Самарской области  продлило до 21.10 2022 года разрешение на строительство двух 16-этажных жилых домов, расположенных в пер. Саратовский Куйбышевского района г.о. Самара.

Проект жилой застройки в Куйбышевском районе г.о. Самара был анонсирован и запущен Фондом в июле 2016 года в рамках программы обеспечения граждан доступным и комфортным жильем.

Проектом предусмотрено 285 квартир, часть из которых после ввода объекта в эксплуатацию в 3 квартале 2018 года планировалось передать по муниципальному контракту администрации г.о. Самара в рамках реализации программы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и по программе «Переселение из аварийного жилищного фонда».

В 2017 году работы на строительной площадке были приостановлены в связи с необходимостью проведения аудита деятельности Фонда. Проект застройки в пер. Саратовском не обременен обязательствами по договорам долевого участия, строился без привлечения средств дольщиков.

Фонд по-прежнему несет социальную нагрузку, предоставляя 30% квартир муниципалитетам для решения жилищного вопроса отдельных категорий граждан.

Условия муниципального контракта предполагают передачу квартир с чистовой отделкой, полностью готовых к проживанию: установлена входная металлическая дверь, на полу – линолеум, на стенах – обои, установлены межкомнатные двери, все сантехприборы, приборы учета. 

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