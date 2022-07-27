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Минфин РФ предложил налоговые послабления для застройщиков – в частности, освободить их услуги от НДС при долевом строительстве гаражей и машиномест в многоквартирных домах, соответствующие нормы содержатся в подготовленном министерством пакете поправок в Налоговый кодекс.

В частности, поправками "освобождаются от НДС услуги застройщика, оказываемые на основании заключенного договора участия в долевом строительстве, предусматривающего передачу застройщиком участнику долевого строительства нежилых помещений (в том числе гаражей и машиномест) в многоквартирном жилом доме", говорится в сообщении на сайте Минфина.

Еще одна из предложенных норм исключает применение повышающего коэффициента при исчислении земельного налога при наличии договора о комплексном развитии застроенной территории, определяющего в соответствии с Градостроительным кодексом РФ предельный срок застройки, пишет РИА Новости.