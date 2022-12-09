Метрострой: в стартовом котловане на улице Галактионовской ведется армирование вибро- и шумозащитной плиты

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На стройке работы организованы в круглосуточном режиме, с учетом действующих нормативов. Так, на улице Галактионовской основные мероприятия заложены в график с 07:00 до 22:00, а в ночное время осуществляются только те работы, которые не связаны с высокой шумовой нагрузкой. Строители стараются не мешать жителям, всячески минимизируют неудобства. В частности, специалисты начали заниматься «вязкой» армированных каркасов внутри стартового котлована.

Помимо этого, в районе улицы Галактиновской непрерывно занимаются инженерной инфраструктурой. Один из трудоемких этапов – на территории сквера за Самарским академическим театром оперы и балета (ближе к улице Красноармейской).

Окончательные решения по этим и другим вопросам, связанным с возведением станции «Театральная», принимаются региональным заказчиком и подрядчиком во взаимодействии с Администрацией Самары и профильными службами мэрии.

Сегодня прошло совместное совещание под руководством Владимира Василенко. На совещании обсуждалась и возможность дальнейшего частичного открытия движения транспорта в зоне метростроя в районе улиц Полевой и Самарской. До 20 декабря должна быть выполнена необходимая подготовка.

«В соответствии с погодными условиями можно применять только литой асфальтобетон на полимерно-битумном вяжущем. После временного благоустройства проезжей части дорог планируем открыть движение по двум полосам улицы Полевой – от улицы Галактионовской в сторону улицы Ленинской. Также откроем полосу по улице Самарской с возможностью правого поворота на улицу Полевую – для движения вверх к проспекту Ленина. Кроме того, дал поручение рассмотреть еще один вариант организации дорожного движения по улице Полевой: сделать свободной одну полосу от улицы Галактионовской вверх, а также еще одну полосу для следования транспорта вниз от проспекта Ленина к улице Галактионовской. Будет реализован один из этих вариантов. Для этого нужно основательно подготовиться и оповестить участников дорожного движения», – сообщил Первый вице-мэр.

Фото: администрация Самары