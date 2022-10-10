Метрострой: в районе перекрытого перекрестка ведется мониторинг организации транспортного сообщения

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После установки ограждений, временных знаков, информационных щитов, аншлагов и баннеров в зоне строительства метро – в районе перекрытого с 8 октября перекрестка в границах улиц Самарской, Полевой и Ново-Садовой – начался демонтаж дорожного покрытия.

Сегодня трудились на трамвайном межпутье. Эти работы необходимы в качестве подготовительных, чтобы в ближайшее время специалисты приступили к переустройству существующих инженерных коммуникаций. С территории, на которой в дальнейшем предстоит опускать щит и разворачивать тоннелепроходческий комплекс, будут перенесены водовод, ливневая канализация, кабельные линии связи.

В настоящее время на подъезде к перекрестку дежурят патрульные машины ГИБДД, инспекторы помогают в регулировке движения транспорта, при необходимости консультируют автомобилистов.

Перекрытие организовано в минимальном формате – забор и блоки стоят в границах перекрестка. При этом ограничение, которое продлится по 21 ноября, специально ввели в ночь на субботу, 8 октября, чтобы в выходные дни, когда нет насыщенного трафика, у горожан был небольшой период адаптации к новым дорожным условиям, чтобы все понимали – прямой проезд перекрестка ни с одной стороны не предусматривается.

Ограничительные меры реализованы таким образом, что вблизи перекрытого перекрестка для жителей сохранена возможность въездов в дворовые арки, подъездов к домам.

Помимо этого, представителями городского Департамента транспорта и перевозчиками по автобусным маршрутам во взаимодействии с дорожной инспекцией ведется непрерывный мониторинг организации транспортного сообщения, причем не только в этой локации, но и на близлежащих участках улично-дорожной сети.

Обращаем внимание автомобилистов на то, что на перекрестке улиц Невской и Ново-Садовой смонтирован дополнительный светофор – допускается «левый» поворот на Ново-Садовую.

На улице Первомайской временно введено одностороннее движение – транспортный поток направляется вниз, в сторону Волги.

Максимально подробно с информацией о временной схеме организации дорожного движения и трассах следования общественного транспорта – автобусов маршрутов №№ 2, 23, 24, 41, 46, 47, 50 и 92 – можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Самары по ссылке: https://www.samadm.ru/media/news/39716/.

По информации ГКУ Самарской области «Управление капитального строительства», сейчас идут торги, цель которых – определить подрядчика для производства строительно-монтажных работ, связанных непосредственно с устройством стартового котлована, дальнейшей стыковкой действующего и нового тоннелей метрополитена в рамках возведения новой станции «Театральная» и завершения строительства первой ветки самарского метро.

Фото: администрация Самары