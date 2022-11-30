Метрострой: продлено ограничение движения транспорта по улицам Самарской и Полевой

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи со строительством метрополитена на территории г. о. Самара с 00:00 1 декабря 2022 года до 23:59 20 декабря 2022 года будет действовать ограничение движение транспорта по улице Самарской на участке от улицы Чкалова до улицы Полевой, а также по улице Полевой в границах улиц Галактионовской и Садовой.

Напомним, что вышеуказанная ограничительная мера не распространяется:

- на спецмашины полиции, скорой медицинской помощи и пожарной охраны;

- на транспортные средства, принадлежащие гражданам, проживающим в зоне ограничения движения;

- на служебный транспорт для обслуживания промышленных и торговых объектов, расположенных в зоне ограничения движения.

В вышеуказанный период городской пассажирский транспорт (автобусов маршрутов №№ 2, 23, 24, 41, 46, 47, 50, 92) продолжит следовать по скорректированной схеме.

С временными схемами организации движения транспорта, включая общественный, можно ознакомиться в приложениях.

Фото: администрация Самары