Метрострой: на Галактионовской завершаются разработка и устройство системы крепления стартового котлована 

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В зоне метростроя на улице Галактионовской завершаются разработка и устройство системы крепления стартового котлована.

23 декабря планируется завершить разработку и устройство крепления стартового котлована. К этому времени готовность фундамента в границах котлована составит 86%. В будущем котлован протяженностью порядка 450 метров дойдет до улицы Красноармейской, где согласно проекту расположится непосредственно станционный комплекс.



Параллельно специалисты занимаются выносом инженерных коммуникаций.



До 30 декабря в историческом центре планируется завершить работы в части переустройства водовода, который проходит в сквере у перекрестка улиц Галактионовской и Красноармейской. В дальнейшем потребуется сделать две переврезки, в том числе в локации, где находится трамвайное междупутье.

Фото: администрация Самары