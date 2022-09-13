Мэрию Самары хотят через суд заставить построить три новых детских сада

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Прокуратура Самары заподозрила городскую администрацию в «нарушении конституционных прав жителей на доступ к социальной и транспортной инфраструктуре». Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

— От мэрии Самары потребовали обеспечить доступность дошкольного образования, то есть построить детские сады для жителей 5-й просеки, а также микрорайонов Волгарь и Крутые Ключи, — сообщил парламентарий.

Административное исковое заявление подали в суд Ленинского района Самары.

Справедливости ради стоит отметить, что образовательные учреждения в указанных микрорайонах всё-таки строят. На 5-й просеке к новому учебному году построили вторую школу. А в Волгаре построят новую школу на 550 мест, пишет 63.ру.