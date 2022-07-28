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Мэрия Самары отвергла проект строительства ЖК на стоянке у «Парк Хауса»

28 июля 2022 13:00
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Мэрия Самары отвергла проект строительства ЖК на стоянке у «Парк Хауса»

На парковке предлагали возвести 2 высотки на постаменте.

В собственности застройщика находится земельный участок и часть торгового центра, пишет 63.ру.

Стала известна судьба территории в 16 850 кв. м возле торгового центра «Парк Хаус», где хотели разместить жилой комплекс. Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

— Я сделал официальный запрос на имя главы Самары Елены Лапушкиной. Мне ответили, что городские власти разрешения на это строительство не дали и не дадут, — объявил глава региона.

Впервые о спорном проекте стало известно весной 2022 года. Планы вынесли на общественные обсуждения 14 апреля. Заявителем было ООО «ФизРазвитие», которое в 2020 году приобрело этот участок вместе с частью «Парк Хауса». Сама компания находится в собственности корпорации бизнесмена Сергея Плотникова «РосРегионРазвитие».

— ЖК состоит из двух секций. В первой — 15 этажей, во второй — 17. Высота зданий — от 46 до 52 метров. Они стоят на стилобате. При этом секции соединены витражной ставкой. На первом этаже — бизнес-пространство. ЖК рассчитан на 300 квартир. В проекте предусмотрен двухуровневый подземный паркинг, — рассказали представители компании участникам общественных обсуждений.

Кроме того, «ФизРазвитие» планировало обустроить два двора. Один будет с внешней стороны жилого комплекса. Второй, поменьше, будет располагаться в арке между секциями.

Несмотря на всю спорность проекта, по итогам общественных обсуждений голосов «за» оказалось больше — 65 положительных против 55 отрицательных. Однако окончательное решение мэрии оказалось не в пользу застройщика.

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