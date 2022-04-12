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Махинации застройщиков с эскроу-счетами стали новой угрозой рынка долевого строительства

12 апреля 2022 12:36
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Махинации застройщиков с эскроу-счетами стали новой угрозой рынка долевого строительства

Член комитета Госдумы по строительству,  Александр Якубовский направил обращение в Генеральную прокуратуру, в котором обратил внимание на распространившиеся на рынке долевого строительства новые схемы мошенничества застройщиков с эскроу-счетами.

Эскроу-счета были призваны защитить покупателей долевок в России от недобросовестных строителей и массовых случаев обманов дольщиков на рынке. Однако, как выяснилось, застройщики придумали, как обойти ограничения.

О серьезности появившейся проблемы говорит обращение в Генпрокуратуру депутата Якубовского, руководителя рабочей группы президиума генсовета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков. О его письме сообщают «Известия».

Схема махинаций застройщиков с эксроу-счетами, о которой сообщают в Госдуме, выглядит следующим образом. Строители продают часть квартир своим аффилированным структурам по цене ниже рыночной, а они перепродают уже недвижимость покупателям.

Таким образом на эскроу-счетах замораживается только та сумма, что заплатили аффилированные компании, остальные средства идут застройщику в карман. В случае его банкротства граждане недополучат деньги.

В Госдуме считают, что необходимо провести проверки застройщиков, которые продают более 10% квартир в новостройках по цене ниже рыночной более чем на 20%, пишет Обозрение.

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