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Магистраль Центральную в Самаре хотят строить в кредит

21 июля 2021 11:47
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Магистраль Центральную в Самаре хотят строить в кредит

Самарская область рассчитывает получить финансирование из федерального центра на выполнение крупных транспортных проектов. Среди них — магистраль Центральная, которую жители ждут не один десяток лет.

Речь идет о предоставлении кредитов от Правительства РФ сроком на 15 лет под 3% годовых. Решение об этом звучало во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

— До 2023 года в рамках инфраструктурного меню регионам предстоит освоить 500 миллиардов рублей. В течение последующих двух лет, на втором этапе программы, Правительство РФ выделит еще 500 миллиардов рублей на эти цели. Для Самарской области определили лимит — это 10,3 миллиарда рублей на первом этапе, — рассказал председатель регионального правительства Виктор Кудряшов.

По его словам, заявка на строительство магистрали Центральной в Самаре уже готова. Специалисты завершили проектирование двух этапов протяженностью 18,9 км. Первый предусматривает строительство участка от Ракитовского шоссе до дороги «Обводная Самары». Чиновники уже получили на проект положительное заключение государственной экспертизы.

Второй этап магистрали Центральной предусматривает строительство участка от Ракитовского шоссе до проспекта Кирова. Проект сейчас проходит государственную экспертизу.

По последней информации, первый этап строительства магистрали оценили в 7 миллиардов рублей, второй — в 6,5 миллиарда рублей. Дорогу планируют сделать шестиполосной. Помимо проезжей части, на ней обустроят зеленые разделы, велодорожки, парковки и надземные пешеходные переходы. Также предполагается строительство путепровода тоннельного типа в районе станции Дачной.

Изначально власти планировали привлечь инвесторов к строительству магистрали. Взамен проезд предлагали сделать платным. По предварительным расчетам, тариф для легковых автомобилей будет равен 79 рублям. Для грузовиков же такса составит 237 рублей. Но, вероятно, привлечение федеральных денег позволит отказаться от этой идеи.

Планируется и дальнейшая реконструкция проспекта Карла Маркса — сначала до улицы Авроры, а затем и до улицы Урицкого, пишет 63.ру.

Теги: Магистраль Центральная строительство дорог

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