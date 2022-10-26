Магистраль Центральная и миллиарды на районные дороги: региональный минтрнас озвучил планы на 2023 год

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Во время прямого эфира из ЦУР Самарской области министр транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин рассказал, что планы на следующий год уже сформированы и уже почти на 90% объекты законтрактованы. В первую очередь, это по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги», а также капиталоемкие.

Глава минтранса подчеркнул, что из всех проектов, которые будут реализованы в следующем году, самый долгожданный – магистраль Центральная. По его словам, в генплане города Самары этот объект значится с 1937 года.

«Сейчас в бюджете Самарской области по поручению Губернатора предусмотрели средства на его реализацию, т.е. текущий год мы проторговываем, а также 2023-й, 2024-й и в перспективе на 2025-й год есть средства на реализацию этого проекта. Наша команда будет отрабатывать, чтобы на этот объект привлечь средства федерального бюджета, – отметил Иван Пивкин. - Он капиталоемкий, большой, его протяженность 14 километров. Стоимость составляет чуть более 10 миллиардов рублей, и мы рассчитываем на поддержку федерального бюджета. Въезд с обводной дороги города Самары до Петра Дубравы был частично построен, а затем объект был брошен. Проект интересный, он с начала 2000-х брошенный, это незавершенное строительство. Сейчас земельный участок свободен для строительства, и этим этапом мы примыкаем к Ракитовскому шоссе».

Во время эфира глава минтранса особое внимание уделил районным дорогам, так как по поводу их содержания поступали вопросы от жителей.

«В отличие от наших соседей мы очень много средств направляем муниципальным образованиям. У нас есть три основных источника финансирования. Первый – 10% от средств дорожного фонда, а это от 800 млн до 1 млрд рублей, выделяются всем поселениям Самарской области, являющимся владельцами автомобильных дорог, т. е., если на балансе у сельского поселения есть дороги, на них выделяются средства как на ремонт, так и на содержание, – пояснил министр транспорта и автомобильных дорог. – Эти средства министерство финансов распределяет в виде межбюджетных трансфертов почти всем поселениям. В районах Самарской области от 8 до 12 поселений и почти каждое свою копейку получает. Это может быть 10 млн, может быть 3-4 млн, но в целом по области – 1 млрд».

Иван Пивкин привел цифры и по второму источнику финансирования – это субсидии муниципальным образованиям. По его словам, в 2018г. было выделено – 3,8 млрд, 2019г. – 5,1 млрд, 2020г. – 5,4 млрд, 2022г. – 5,2, а в планах на 2025г. – 5,5 млрд рублей.

Ряд районов и поселений вовлечены в национальный проект устойчивого развития сельских территорий, и по этой программе также выделяются субсидии муниципальным образованиям.

Подытоживая, Иван Пивкин отметил, что Самарская область готова к следующему году, капиталоемкие проекты будут реализовываться, на это есть средства, также как и на содержание дорожной сети в регионе.