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Легкоатлетический манеж в Тольятти достроят к концу года

29 июля 2021 12:00
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Легкоатлетический манеж в Тольятти достроят к концу года

В  Тольятти на территории стадиона «Торпедо» продолжается строительство легкоатлетического манежа. Возведение объекта ведется в рамках национального проекта «Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

В среду, 28 июля, ход строительных работ осмотрели заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов вместе с главой г.о. Тольятти Николаем Ренцем, представителями региональных министерств строительства и спорта, компании – подрядчика. 

«Для Тольятти и всей Самарской области это знаковый объект спортивной инфраструктуры. В регионе сильны традиции в легкой атлетике, специализированный манеж ждали многие годы. Здесь будут тренироваться наши ведущие спортсмены, начинающие атлеты. Необходимо, чтобы на объекте все соответствовало требованиям для подготовки атлетов, спортсменам было комфортно, и, безусловно, все работы были сделаны качественно и в срок», – подчеркнул Александр Фетисов.   

Легкоатлетический манеж состоит из крытого одноэтажного зала с трибунами для зрителей на 350 мест и трехэтажным административно-хозяйственным блоком. Арена включает в себя беговые дорожки, секторы для прыжков в длину и высоту, метания диска, толкания ядра. На легкоатлетическом манеже будут тренироваться воспитанники спортивных школ Самарской области и сборные команды региона. Спортивный комплекс сможет принимать всероссийские соревнования.  

По информации компании – подрядчика, строительство манежа перешло в финальную стадию. Отделочные работы находятся в высокой степени готовности. 

Развитие спортивной инфраструктуры – одна из составляющих стратегии лидерства региона, сформированной по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей. В 2021 году благодаря нацпроекту «Демография» в Самарской области будет построено
6 универсальных спортивных площадок, 2 ФОК открытого типа, 2 площадки ГТО, легкоатлетический манеж в Тольятти, завершена реконструкция Дворца спорта в Самаре, проведена модернизация стадиона «Орбита» в Самаре. Ведется строительство лыжероллерной трассы на УСЦ «Чайка» и футбольного манежа около стадиона «Солидарность Арена».

Теги: демография Легкоатлетический манеж нацпроект спорт

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