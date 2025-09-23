Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре стартовал фестиваль "Волга театральная"
В Самаре стартовал фестиваль "Волга театральная"
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
В Самаре новый фонтан в Парке Победы почти готов
В Самаре новый фонтан в Парке Победы почти готов
Комплексное развитие территорий в Самаре привлечет инвестиции в социальную сферу
Комплексное развитие территорий в Самаре привлечет инвестиции в социальную сферу
В Красноярском районе 73-летняя женщина попала под машину, когда шла на красный
В Красноярском районе 73-летняя женщина попала под машину, когда шла на красный
Банк России не планирует выпускать пластиковые банкноты
Банк России не планирует выпускать пластиковые банкноты
сбор урожая зерновых в РФ завершается, получено 119 млн тонн зерна
Сбор урожая зерновых в РФ завершается, получено 119 млн тонн зерна
В Самарской области задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года
В Самарской области задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.02
0.43
EUR 98.96
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «На этом месте»
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
25 сентября пройдет последняя в этом году пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова
Весь список
  • Персональные данные
Материалы и технологии Современный дом Строим дачу

Комплексное развитие территорий в Самаре привлечет инвестиции в социальную сферу

23 сентября 2025 12:33
92
Комплексное развитие территорий в Самаре привлечет инвестиции в социальную сферу

Ключевые игроки строительной отрасли направят частные инвестиции в создание социальной инфраструктуры Самары. В рамках утвержденных проектов комплексного развития территорий (КРТ) будут построены новые школы, детские сады и поликлиника.

Решение о реализации трех первых проектов КРТ общей площадью застройки свыше 30 га было принято на заседании Градостроительного совета Самарской области, работа которого была возобновлена по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева. Проекты расположены в Октябрьском, Промышленном и Кировском районах города.

Инвестиции девелоперов позволят создать современную социальную инфраструктуру, которая перейдет в муниципальную собственность. В планах — строительство трех общеобразовательных школ, четырех детских садов и поликлиники. Помимо этого, проекты включают комплексное благоустройство территорий: масштабное озеленение, создание дворов без машин, современных детских и спортивных площадок, а также зон отдыха.

Реализация проектов осуществляется на принципах федерального закона о КРТ, который предусматривает комплексный подход к застройке. Девелоперы обязаны не только возводить жилье, но и полностью за свой счет создавать всю необходимую социальную, инженерную и дорожную инфраструктуру. Важным социальным аспектом является расселение жителей аварийного жилищного фонда в новые квартиры на благоустроенных территориях.

«Утверждение этих трех концепций – значимый шаг в развитии Самары. Мы не просто увеличиваем жилой фонд, мы создаем качественно новые районы с собственной инфраструктурой, где людям будет комфортно жить, работать и воспитывать детей. Важно, что все объекты социального назначения будут построены инвесторами в первую очередь и войдут в муниципальную собственность. Это реальный вклад в благополучие наших граждан», - отмечает министр градостроительной политики Самарской области Андрей Грачев.

«Реализация механизма КРТ решает одну из главных проблем точечной застройки – нагрузку на существующую инфраструктуру. Создание самодостаточных районов с собственными социальными объектами соответствует принципам умного градостроительства и стратегии «15-минутного города», когда все основные потребности жителей удовлетворяются в шаговой доступности», - говорит главный архитектор Самарской области Екатерина Семёнова.

Проекты КРТ, утвержденные Градостроительным Советом Самарской области

1. КРТ в границах ул. Советской Армии, Тихвинской, Гастелло, Ново-Садовой

 

Инфраструктура, предлагаемая инвестором:

Школа на 300 мест

Детский сад на 155 мест

Поликлиника на 100 посещений в смену

Наземный паркинг на 100 мест

Озеленение более 8 000 м²

 

2. КРТ в границах ул. Советской, Нагорной, пер. Ташкентского, пр. Юных Пионеров

 

Инфраструктура, предлагаемая инвестором:

Школа на 1100 мест

Два детских сада на 220 и 110 мест

Подземный паркинг на 1950 мест

Создание продуманного зеленого каркаса и пешеходных зон

 

3. КРТ в границах ул. Свободы, пр. Кирова, ул. Победы, Краснодонской

 

Инфраструктура, предлагаемая инвестором:

Школа на 900 мест

Детский сад на 240 мест

Подземный паркинг на 2265 мест

Озеленение более 8 000 м²

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
23 сентября 2025  12:46
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
13
В Самарской области задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года
23 сентября 2025  12:00
В Самарской области задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года
77
В Самаре ограничат движение большегрузного транспорта во время проведения международного спортивного форума
23 сентября 2025  11:49
В Самаре ограничат движение большегрузного транспорта во время проведения международного спортивного форума
155
Иван Носков: «В Самаре должны быть комфортные и современные загородные оздоровительные лагеря»
23 сентября 2025  10:00
Иван Носков: «В Самаре должны быть комфортные и современные загородные оздоровительные лагеря»
137
В Самаре прошел фестиваль «Время читать. С любовью»: ФОТО
21 сентября 2025  13:12
В Самаре прошел фестиваль «Время читать. С любовью»: ФОТО
621
Весь список