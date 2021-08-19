Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре состоялось расширенное заседание комиссии по местному самоуправлению, ЖКХ Общественной палаты Самары. 
В Самаре обсудили тему обращения с безнадзорными животными
В Самаре заболели 152 человека.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Один из рабочих упал с крыши многоквартирного дома при осуществлении погрузки строительного мусора.
В Жигулевске ИП обвиняют в причинении работнику "тяжкого вреда здоровью"
По данным Росстата, в июне цены на стройматериалы подорожали на 6,75% относительно мая, с начала года подорожание достигло 19,63%.
Компенсацию удорожания строительства по госконтрактам обсудят с застройщиками 
Как только человек ступает на проезжую часть, система определяет координаты движения пешехода и подсвечивает маршрут на всем пути.
В подмосковье появилась интеллектуальная система светового сопровождения пешеходов по переходу
Художественный руководитель Фестиваля — Сергей Войтенко, известный российский музыкант, заслуженный артист Самарской области.
В Самарской области пройдет фестиваль «Душа Баяна»
Выявлена публикация тольяттинца о получении им при выполнении работ травмы ноги.
В Тольятти проводят проверку ЧП:  на предприятии мужчине оторвало ногу
Евгений Гороховский умер на 71-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом.
Умер известный московский художник Евгений Гороховский
Наверх
Самара  +37 °C, Тольятти  +35 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.15
0.69
EUR 86.61
0.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Для предпринимателей Самарской области проходят форсайт-сессии
Детей приглашают к участию во Всероссийском конкурсе рисунка «СЕМЬЯ+ШКОЛА»
«Поехали!»: журналисты и блогеры посетят базу проекта Active Time
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Материалы и технологии Современный дом Строим дачу

Компенсацию удорожания строительства по госконтрактам обсудят с застройщиками 

19 августа 2021 16:55
116
По данным Росстата, в июне цены на стройматериалы подорожали на 6,75% относительно мая, с начала года подорожание достигло 19,63%.

Правительство Российской Федерации приняло решение компенсировать застройщикам, которые ведут работы по госконтрактам, дополнительные расходы в связи с удорожанием стройматериалов. Соответствующее постановление подписано премьер-министром страны Михаилом Мишустиным 13 августа 2021 года. 

По данным Росстата, в июне цены на стройматериалы подорожали на 6,75% относительно мая, с начала года подорожание достигло 19,63%. По сравнению с июнем 2020 года цены выросли на 23,9%.

Новый механизм поддержки призван обеспечить бесперебойное выполнение работ, ввод объектов строительства в эксплуатацию в запланированные сроки. 

Как и когда начнут работать новые меры поддержки отрасли, обсудили 19 августа на заседании президиума штаба комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, которое провел заместитель Председателя Правительства РФ, председатель президиума Правительственной комиссии Марат Хуснуллин. В заседании штаба принял участие Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В ближайшее время региональные власти должны провести консультации с представителями строительной отрасли и определить потребность в дополнительных средствах. По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, в областном Правительстве такая встреча пройдет уже на будущей неделе. 

«Правительство Российской Федерации приняло крайне важное и своевременное решение, которого очень ждала строительная отрасль региона. Мы уже приступили к подготовке документов, необходимых для получения дополнительной поддержки. Уверен, что новый механизм обеспечит четкий ритм работ, позволит подрядчикам вести строительство без задержек и сбоев», - прокомментировал работу по исполнению решения федерального Правительства первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Реализация постановления о компенсации предполагает непрерывную обратную связь с застройщиками: их предложения и замечания будут учитываться в новых редакциях документа.  

 

Фото:   pixabay

 

Теги: компенсация удорожания строительство

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Виктор Кудряшов побывал на строящемся объекте, оценил на месте ход работ и обсудил с подрядчиком исполнение графика строительства. 
17 августа 2021, 15:12
Строительство второго корпуса школы на 5-й Просеке ведется в ускоренном темпе
Виктор Кудряшов побывал на строящемся объекте, оценил на месте ход работ и обсудил с подрядчиком исполнение графика строительства.  Строительство
604
Закончены все монолитные работы, ведется кладка керамических блоков ограждающих конструкций.
06 августа 2021, 14:56
В Кировском районе Самары активно строят детский сад
Закончены все монолитные работы, ведется кладка керамических блоков ограждающих конструкций. Строительство
824
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с инвесторами на стройплощадке.
05 августа 2021, 19:03
В индустриальном парке «Чапаевск» идет строительство крупного логистического центра Ozon
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с инвесторами на стройплощадке. Строительство
1504
В центре внимания
Развитие доступного спорта и поддержка людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, - с такими вопросами к губернатору обратились жители региона.
18 августа 2021  10:42
Дмитрий Азаров провел личный прием граждан
686
Несмотря на сложный год, дефицит рабочей силы, увеличение стоимости строительных материалов, в целом реализация нацпроектов идет лучше, чем в прошлом году.
17 августа 2021  23:34
На заседании облправительства обсудили реализацию нацпроектов в регионе
919
За три года парк школьных автобусов в Самарской области полностью приведён в нормативное состояние.
17 августа 2021  15:32
Дмитрий Азаров передал в школы региона ключи от новых автобусов
958
Дмитрий Азаров и Паскуале Терраччано на встрече обсудили вопросы укрепления торгово-экономических связей, научного и гуманитарного сотрудничества.
17 августа 2021  09:06
Дмитрий Азаров пригласил бизнес-сообщество Италии к расширению сотрудничества с регионом
798
Вся Волга заполнена сине-зелеными водорослями
16 августа 2021  19:01
Вся Волга заполнена сине-зелеными водорослями
1028
Весь список