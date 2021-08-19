Компенсацию удорожания строительства по госконтрактам обсудят с застройщиками 

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Правительство Российской Федерации приняло решение компенсировать застройщикам, которые ведут работы по госконтрактам, дополнительные расходы в связи с удорожанием стройматериалов. Соответствующее постановление подписано премьер-министром страны Михаилом Мишустиным 13 августа 2021 года.

По данным Росстата, в июне цены на стройматериалы подорожали на 6,75% относительно мая, с начала года подорожание достигло 19,63%. По сравнению с июнем 2020 года цены выросли на 23,9%.

Новый механизм поддержки призван обеспечить бесперебойное выполнение работ, ввод объектов строительства в эксплуатацию в запланированные сроки.

Как и когда начнут работать новые меры поддержки отрасли, обсудили 19 августа на заседании президиума штаба комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, которое провел заместитель Председателя Правительства РФ, председатель президиума Правительственной комиссии Марат Хуснуллин. В заседании штаба принял участие Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В ближайшее время региональные власти должны провести консультации с представителями строительной отрасли и определить потребность в дополнительных средствах. По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, в областном Правительстве такая встреча пройдет уже на будущей неделе.

«Правительство Российской Федерации приняло крайне важное и своевременное решение, которого очень ждала строительная отрасль региона. Мы уже приступили к подготовке документов, необходимых для получения дополнительной поддержки. Уверен, что новый механизм обеспечит четкий ритм работ, позволит подрядчикам вести строительство без задержек и сбоев», - прокомментировал работу по исполнению решения федерального Правительства первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Реализация постановления о компенсации предполагает непрерывную обратную связь с застройщиками: их предложения и замечания будут учитываться в новых редакциях документа.

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