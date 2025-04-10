Каждый второй житель ПФО планирует потратить до 50 000 рублей на стройматериалы в этом году

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Эксперты Авито Рекламы и Авито Товаров опросили 10 000 россиян* и выяснили, как часто они приобретают стройматериалы и сколько планируют потратить на них в этом году. Оказалось, что у жителей ПФО запланированный бюджет на товары для строительства в среднем составляет около 110 663 рублей. Наиболее востребованными категориями товаров стали: краски и лаки (20%), сантехника (20%) и дерево (14%).

Результаты опроса показали, что 21% респондентов покупают стройматериалы несколько раз в год. Обычно это связано с улучшением жилья или строительством. 22% приобретают материалы один-два раза в год — под сезонные или крупные работы. Еще 23% делают это раз в два–три года, при необходимости.

Большинство жителей ПФО (52%) назвали ремонт квартиры самой распространенной причиной покупки строительных материалов. Следом идет обустройство загородного дома или дачи (29%). Гораздо реже материалы приобретаются для теплиц (10%), бань (5%) или других хозяйственных построек (2%).

Среди самых популярных категорий стройматериалов лидируют краски и лаки — их покупают 20% опрошенных. Столько же сантехника: трубы, аксессуары и комплектующие указали 20% респондентов. На третьем месте — дерево, его отметили 14% участников опроса. Также часто покупают отделочные материалы (13%), цемент и гипс (7%) и герметики (6%).

Более половины (52%) респондентов готовы потратить на покупку стройматериалов до 50 000 рублей. Ещё 20% планируют от 50 001 до 100 000 рублей, от 100 001 до 300 000 рублей — 7% опрошенных. Крупные вложения — от 300 000 рублей и выше — готовы выделить 6% участников. Средняя сумма на покупку материалов для строительства составила 110 663 рублей.