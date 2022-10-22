Из Крутых Ключей планируют построить новый выезд

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Региональные власти рассчитывают решить проблему транспортной доступности микрорайона Крутые Ключи. Об этом сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.

— Здесь почти нет выездов, только внутриквартальные сети. Единственный выезд — это федеральная трасса «Подъезд от М-5 к Самаре», — пояснил Иван Пивкин.

Глава Минтранса рассказал, как улучшить ситуацию в этой части города:

— У нас есть проектно-сметная документация на 5 и 6-й этапы Северного шоссе. Но работы попали под удорожание, и пришлось проводить дополнительную экспертизу. Сейчас документы проверяют финансовые органы правительства Самарской области. Поиск подрядчика мы планируем начать уже на следующей неделе. А работы завершить — в июле-августе 2023 года. То есть в следующем дорожном сезоне построим более комфортный выезд с М-5 до улицы Мира, — заявил глава Минтранса.

Северное шоссе — один из самых ожидаемых транспортных проектов в регионе. Оно должно стать дорогой жизни для жителей двух новых микрорайонов — Крутые Ключи и Кошелев-Парк — и Волжского района.

Строительство Северного шоссе предусматривает шесть этапов работ. Готов только один, пишет 63.ру.