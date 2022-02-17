Границы Кировского рынка не изменят из-за строительства ТПУ "Пятилетка"

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Стали известны детали будущего строительства транспортно-пересадочного узла "Пятилетка". Подробности журналисту sova.info сообщили в Минтрансе Самарской области.

Представители ведомства сообщили, что схема размещения ТПУ не предусматривает изменения границ Кировского рынка. Строительство планируется выполнить в пределах существующей железнодорожной платформы. Вместе с тем сроки реализации проекта определят уже после положительного заключения государственной экспертизы.



Ранее журналисту sova.info в Правительстве Самарской области сообщили, что проект строительства ТПУ планируют реализовать в 2022-2023 годах.



В Минтрансе уточнили техзадание планировки. Так, ТПУ планируется расположить между железнодорожной платформой и выходом из станции метро "Кировская". Площадь составит около 9,5 тыс. кв. м.



Основанием для проектирования министерство называет запуск скоростной электрички Самара - аэропорт Курумоч - Тольятти. Там же в шаговой доступности будут и станция метрополитена, городские и пригородные маршруты автобусов, троллейбусная и трамвайные линии.



Позитивные изменения коснутся и Кировского рынка: реконструкция уже началась. По словам администрации самой площадки, новый объект возводят на смену морально и физически устаревшим торговым рядам. Мы показывали, как будут выглядеть обновленный Кировский.