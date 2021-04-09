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Градостроительную политику Самары ждет реновация

9 апреля 2021 09:53
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Градостроительную политику Самары ждет реновация

Градостроительную политику Самары ждет реновация. Звучит формально, но по факту речь идет о введении ограничений по застройке города. Однако действовать они будут не на всей территории. 

Застройка Самары выглядит очень разноперой. В центральной части города много ветхих деревянных домов. А по соседству с ними местами торчат современные свечки-высотки. Взять хотя бы ЖК «Вилоновский».

В других частях города похожая ситуация. Есть, например, кварталы, где многоэтажки возводят прямо во дворах. Как на Ставропольской. Довольно много площадок с очень плотной высотной застройкой — в Постниковом овраге, на 5-й и 6-й просеках.

С учетом того, что в ближайшие годы строек станет только больше, перед городом поставили задачу увеличить объемы возведения жилья. И возник резонный вопрос: а не станет ли всё еще хуже? В мэрии говорят, что уже подумали над тем, как этого избежать.

— За последние 30 лет на многих городских площадках произошло ухудшение градостроительной ситуации. В постсоветский период (1990-е, 2000-е годы) участки предоставляли под строительство жилья без аукционов. И не было таких ограничений, как сейчас. Сегодня действуют другие правила, и в скором времени их планируется ужесточить. Вместе с региональным Минстроем мы работаем над реновацией градостроительной политики Самары. Предварительная концепция есть, ее назвали «Светофор». Идея заключается в том, чтобы разделить Самару по зонам красного, желтого и зеленого цветов, — рассказал 63.RU руководитель департамента градостроительства Самары Сергей Шанов.

«Идея заключается в том, чтобы разделить Самару по зонам красного, желтого и зеленого цветов»

По его словам, красным планируют обозначить площадки, где не должно быть никакого деградирующего нового строительства:

— Будут действовать ограничения по высоте и другим параметрам, отклонения от которых давать будет запрещено. При этом, прежде чем начать какую-либо стройку, нужно будет представлять властям проекты планировки, чтобы было понятно, что там появится.

Зеленым хотят отметить территории существующих советских микрорайонов.

— Там мы хотим снизить риск точечной застройки. Поэтому тоже будут действовать ограничения. Например, по высотности. Условно пока приняли — плюс один этаж к существующей застройке и не более. Нельзя будет отклоняться от норм по количеству парковок, то есть на одну квартиру должно приходиться одно место. Возможно, увеличим этот коэффициент, чтобы на квартиру приходилось два парковочных места. При этом должно быть достаточно мест в школах и детских садах, — объяснил Сергей Шанов.

Желтым выделят территории, которые имеют потенциал для развития. Вот там как раз и можно будет активно вести строительство.

В желтые зоны попадут кварталы со старыми двухэтажками (под расселение) и территории бывших заводов

— Обязательное условие — предоставление проекта планировки, чтобы люди, которые вкладываются, понимали, что получат и как будет развиваться тот или иной квартал или новый микрорайон. Но в то же время, чтобы привлечь инвесторов, требования планируется смягчить. Например, по парковкам коэффициент думаем снизить до 0,5–0,8 места на одну квартиру в зависимости от класса жилья, — уточнил чиновник.

В частности, в эти желтые зоны попадут кварталы со старыми двухэтажками (под расселение). Их планируют отдавать застройщикам по договорам о развитии застроенных территорий. Отобрали около двух–трех десятков адресов. Например, в этот список попали 1-й квартал Мехзавода, 766-й квартал Кировского района (Ташкентский переулок — Черемшанская), кварталы на улице Белорусской, Авроры — Булкина, Вольской. Застройщики, которые заключат договоры с властями, должны будут расселить жильцов ветхих зданий, снести постройки и возвести новые, пишет 63.ру.

— Требования к застройке таких площадок в ПЗЗ уже более свободные, чтобы привлечь инвесторов. Например, снижен коэффициент по парковкам: 0,7 места на квартиру. Также можно строить дома высотой до 100 метров (примерно 33 этажа). Оговорюсь, что это не означает, что повсеместно появятся 33-этажки. Такие дома считаются сложными техническими объектами — нужно получать спецтехусловия, порядок прохождения экспертизы проекта особый. И не каждый возьмется за такую стройку. Но мы открываем для инвесторов возможности и экономим время, чтобы не нужно было проводить множество дополнительных согласований именно в администрации города, снижаем собственные административные барьеры, — объяснил Сергей Шанов.

Ожидается, что первые площадки выставят на торги до конца 2021 года. Однако адреса в департаменте пока не называют. Выбор площадок в том числе будет зависеть от регионального Минстроя.

— Также в желтую зону планируем включить территории бывших заводов: ГПЗ-4, ЗИМ, завод имени Тарасова. За ТЦ «Космопорт» есть интересная площадка, где был авторынок, и другие пустующие и деградирующие площадки, требующие редевелопмента, сообщил глава депстроя.

Кстати, некоторые планы на территорию ГПЗ-4 уже известны. Один из крупнейших городских застройщиков Анатолий Давидюк планирует возвести там небоскребы. И мэрия уже согласовала возведение 250-метровых домов. А у «Древо» появились виды на площадку завода имени Масленникова.

— Конечно, «Светофор» — это пока предварительный план. Будем обсуждать его на градостроительном совете при губернаторе. Если концепцию одобрят, то будем уже более тщательно прорабатывать каждый квартал, — сказал Сергей Шанов.

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