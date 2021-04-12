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Еще одна церковь может появиться в Самаре

12 апреля 2021 11:17
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Еще одна церковь может появиться в Самаре

Стали известны новые подробности освоения территории в Куйбышевском районе Самары. Речь идет о площадке за торговым центром» Амбар» — в границах улицы Центральной, перспективной магистрали общегородского значения и Южного шоссе.

Горожанам представили проект планировки территории. Согласно документу, на ней собираются возвести не только жилье, но и различные учреждения, в том числе религиозные.

— В границах участка планируется организация дополнительного образования для детей, возведение физкультурно-оздоровительных комплексов и храма, — указано в проекте.

Разрабатывало проект ООО «Специализированный застройщик "ГВ Девелопмент"». Эта компания принадлежит Геннадию Суркову — сыну известного самарского девелопера Виктора Суркова. Семейство владеет большинством самарских ТЦ. Теперь же компании Сурковых строят жилье. В районе торгового центра «Московский» возводят ЖК «Рассвет». А в районе «Амбара» — макрорайон Амград. Его параметры и будут отображены в проекте планировки. Ознакомиться с проектом жители смогут в администрации Куйбышевского района на улице Зеленой, 14. Собрание состоится 11 мая на улице Зеленой, 14а. Начало регистрации участников — в 09:00, слушаний — в 10:00.

Параметры застройки микрорайона уже известны. Высота домов будет составлять от 9 до 16 этажей. На каждую квартиру будет приходиться одно парковочное место. Чтобы обеспечить это требование городских властей, застройщик задействует стоянку около торгового центра «Амбар», пишет 63.ру.

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