Елена Лапушкина проинспектировала строительство школы на Пятой просеке и двух детсадов

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Детский сад на ул. Ташкентская рассчитан на 132 места, из них 60 предназначены для малышей. Здесь ведутся внутренние и внешние отделочные работы. Рабочие приступили к покраске фасада.



Второй корпус общеобразовательной школы на 5 просеке в следующем году примет школьников с 1 по 11 классы. Параллельно с основным строительством здания выполняются работы по благоустройству территории и устройству спортивных площадок и тротуаров.



В будущем детском саду на ул. Подшипниковая создадут три разновозрастные группы и две специализированные, предназначенные для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и расстройствами аутистического спектра. Всего дошкольное учреждение будет рассчитано на 112 воспитанников. На данный момент закончены все монолитные работы, оштукатуривание внутренних стен выполнено на 85%, устройство бытовой и ливневой канализации – на 40%.

Фото: администрация Самары