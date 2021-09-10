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Елена Лапушкина проинспектировала строительство школы на Пятой просеке и двух детсадов

10 сентября 2021 15:53
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Второй корпус общеобразовательной школы на 5 просеке в следующем году примет школьников с 1 по 11 классы.

Детский сад на ул. Ташкентская рассчитан на 132 места, из них 60 предназначены для малышей. Здесь ведутся внутренние и внешние отделочные работы. Рабочие приступили к покраске фасада. 
 
Второй корпус общеобразовательной школы на 5 просеке в следующем году примет школьников с 1 по 11 классы. Параллельно с основным строительством здания выполняются работы по благоустройству территории и устройству спортивных площадок и тротуаров. 
 
В будущем детском саду на ул. Подшипниковая создадут три разновозрастные группы и две специализированные, предназначенные для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и расстройствами аутистического спектра. Всего дошкольное учреждение будет рассчитано на 112 воспитанников. На данный момент закончены все монолитные работы, оштукатуривание внутренних стен выполнено на 85%, устройство бытовой и ливневой канализации – на 40%.

 

Фото:   администрация Самары

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