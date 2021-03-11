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Дома в 80 метров в центре Самары не появятся

11 марта 2021 09:59
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Дома в 80 метров в центре Самары не появятся

Бизнесмены пытаются через суды заставить мэрию согласовать их планы по застройке исторических кварталов. Один из спорных участков расположен в границах улиц Арцыбушевской, Ярмарочной, Пушкина и Маяковского. Осваивать территорию хочет строительная компания «Время Плюс». Она подала в арбитраж иск против мэра Самары Елены Лапушкиной, чтобы глава города утвердила проект планировки, но проиграла. 

Согласно материалам дела, компания получила квартал по договору о развитии застроенной территории в 2017 году. По условиям соглашения, организация должна была расселить жителей аварийных домов, снести старые постройки, а уже на их месте построить новые здания. Но прежде представители «Время Плюс» должны были представить городской администрации проект планировки территории. С ним и возникли проблемы.

— Компания указала, что предоставила мэрии проект планировки и межевания территории. Но департамент градостроительства неоднократно отказывался его согласовывать и возвращал документы для доработки. Представители «Время Плюс» считают, что эти отказы и бездействие главы Самары, выразившееся в отсутствии согласования планировки квартала, нарушают права строительной компании и создают препятствия ее работе. Поэтому они попросили суд обязать департамент градостроительства согласовать проект, а мэра — подписать документы, — следует из материалов суда.

Однако во время процесса выяснилось, что у чиновников были весомые причины для отказа в утверждении проекта планировки квартала.

— В документах не было результатов инженерных изысканий, графика освоения территории, площади озеленения квартала в несколько раз были меньше минимально допустимых, было запланировано мало детских площадок. К тому же в проекте сузили улицу Арцыбушевскую до 25,6 метра. Хотя по правилам ширина улиц и дорог в красных линиях принимается для магистральных улиц в размере 40–100 метров. Также в проектном решении завышены нормы обеспеченности жильем в 1,5 раза — 63 кв. м на человека против заявленной в пояснительной записке к проекту — 40 кв. метров на человека, — указано в материалах дела.

Были и претензии по высоте зданий, которые планировал возвести застройщик. Из-за того, что квартал расположен в границах исторического поселения, дома должны быть не выше 17 метров (без каких-либо «спецсогласований»), а при получении разрешения от комиссии по землепользованию и застройке — 34,3 метра. Компания же собиралась построить 80-метровые здания. Такая высота соответствует высоте 25-этажного дома.

В итоге суд отказал в удовлетворении иска «Время Плюс» против городских властей. У организации есть возможность обжаловать это решение.

Компания «Время Плюс» известна самарцам еще по одному проекту — многоэтажной застройке участка с домом, где было «Стояние Зои» (кстати, он находится по соседству от спорного квартала). Застройщик столкнулся с несогласием местных жителей. Одни выступали против сноса дома, где было «Стояние Зои», другие были недовольны плотностью застройки. Свое мнение самарцы высказали на публичных слушаниях, по итогам которых главе города рекомендовали отклонить проект ООО «Время Плюс». Мэр прислушалась и отказала в смене зонирования участка.

Причем на данный момент дом, где было «Стояние Зои», признали объектом культурного наследия, а это налагает серьезные ограничения на формат освоения площадки. При этом проходила информация, что собственник участка согласился не сносить дом, а отдать его под организацию музея, пишет 63.ру.

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Комментарии

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