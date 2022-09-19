Долевка в Самарской области пошла в рост

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В августе Управление Росреестра по Самарской области зарегистрировало в два раза больше договоров участия в долевом строительстве, чем в июле. Всего за 8 месяцев 2022 года зарегистрировано около 4800 таких договоров.

Самое большое количество ДДУ зарегистрировано в марте – почти 1300 договоров. В мае, июне и июле покупательский спрос снизился, но в августе начал восстанавливаться, продажи новостроек показали рост.

В то время как по ДДУ на протяжении 2022 года заявления поступают неравномерно, количество зарегистрированных прав в введенных в эксплуатацию многоквартирных жилых домах на протяжении 8 месяцев текущего года ежемесячно стабильно превышает 1000. Больше всего прав дольщиков было зарегистрировано в апреле – 1684. Всего за этот год зарегистрировано порядка 9500 прав на объекты долевого строительства.