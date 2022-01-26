Дмитрий Азаров проверил качество строительства нового детского сада «Планета детства» в Чапаевске 

99

В среду, 26 января, губернатор Дмитрий Азаров работает в Чапаевске. Здесь он осмотрит ряд объектов социальной инфраструктуры, общественные пространства, а также проведёт ряд совещаний и приём граждан.

Одним из первых объектов, который осмотрел Губернатор, стал детский сад №10 «Планета детства», рассчитанный на 240 детей. Строительство здания дошкольного учреждения осуществлялось по нацпроекту «Демография», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным. В январе текущего года детский сад открыл свои двери для ребят.

Новый детский сад примет 12 групп, при этом 80 мест предусмотрено для малышей от 1,5 до 3 лет. Это самое большое и самое современное дошкольное учреждение в городе, здесь для ребят создана современная развивающая среда. Все группы оснащены игровым оборудованием, дидактическими и демонстрационными материалами.

В детском саду оборудованы кабинет информатики, робототехники и конструирования, изо-студия, кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда, залы для музыкальных занятий и занятий физкультурой и спортом. В бассейне будет вести занятия мастер спорта по плаванию.

Одним из приоритетных направлений обучения является развитие технических навыков. Активно используются возможности робототехнического оборудования, которое позволяет создать инновационную систему подготовки детей к изучению технических наук, способствует развитию инженерно-конструкторского мышления.

Губернатор осмотрел классы и залы и высоко оценил созданные условия и техническое оснащение детского сада.

«Только представьте, какими навыками будут обладать выпускники этого детского сада, которые пришли сюда и начали заниматься в самом юном возрасте», - отметил Глава региона.

На территории сада также созданы зоны для физических занятий и игр, участки для прогулок с теневыми навесами.

В шаговой доступности от «Планеты детства» расположен спортивный комплекс, где воспитанники дошкольного учреждения смогут заниматься в спортивных секциях у тренеров – профессионалов, получая более широкие возможности в укреплении здоровья и развития физических качеств, добиваясь успехов в спорте.

«Многие родители и дети ждали открытия этого замечательного детского сада. На данный момент уже 120 человек записались, и большая часть начала посещать. Благодаря нацпроекту «Демография» наши дети получили колоссальные возможности для развития. Техническое оснащение позволяет проводить с ребятами занятия робототехникой. Ребята учатся управлять роботами, осваивают простейшие алгоритмы и реализуют свои идеи уже на практике. Это не только интересно детям, но и будет очень востребовано в будущем», - рассказала директор «Планеты детства» Елена Кожухова.

Новые возможности для профессионального роста и развития открылись и для педагогов. Лариса Кузнецова работает педагогом-психологом в «Планете детства», проводит занятия с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

«Я перешла сюда из другого детского сада. Здесь оснащение лучше, больше возможностей, чтобы реализовать себя с профессиональной точки зрения. Работа с детьми с ограничениями по здоровью – очень ответственный труд. К каждому воспитаннику подбирается своя техника, к каждому ищем подход», - рассказала воспитатель.

Педагогический состав еще продолжает формироваться. Губернатор высказал критику в адрес руководства детского сада за то, что заблаговременно не был набран штат профессиональных педагогов.

«Нужно параллельно и последовательно решать вопросы комплектации педагогического состава. Все претенденты должны были заблаговременно, еще в ноябре-декабре, пройти подготовку и своевременно приступить к работе», - подчеркнул Глава региона, поставив задачу решить вопрос в самые короткие сроки.

Особенно рады новому современному и просторному детскому саду родители дошкольников. Они рассказали губернатору, что очень ждали этого открытия. Раньше на большую территорию микрорайона Берсол и расположенного рядом Владимирского поселка приходилось здание одного дошкольного учреждения, которое не могло вместить всех желающих. Теперь новый современный детский сад, куда стремятся попасть даже из отдаленных районов города, радует детей и их родителей.

«Я ходил в обычный детский садик, там не было интерактивных досок, развивающих конструкторов, компьютерного класса и такого оснащения. И теперь, когда начинают создаваться подобные сады, я думаю, что у нас вырастет достойная смена нашему поколению», - прокомментировал папа дошкольника Данил Гуськов.

«Сад не только оснащен изо-студией, бассейном, но и имеет техническую направленность. Наши дети смогут создавать роботов, а это большие перспективы на будущее, возможности для развития их потенциала», - поделилась мама одного из воспитанников Юлия Залапина.

Как сообщил глава Чапаевска Виталий Ащепков, сейчас в городе нет очереди в детские сады, но появление нового дошкольного учреждения позволит перевести часть детей из здания других детских садов, которые нуждаются в ремонте.

«Детский сад появился благодаря национальному проекту «Демография», инициированному Президентом страны, и в первую очередь ему благодарность за то, что он уделяет внимание и Самарской области, и Чапаевску, и всем уголкам нашей Родины. Мы построили рекордное количество детских садов: за последние 3 года было возведено столько садов, сколько не было за последние 10 лет. Теперь и у вас есть новое современное дошкольное учреждение, где созданы прекрасные условия для детей, и я хочу с вас хочу взять обязательство – чтобы детский сад все время пополнялся», - обратился к родителям воспитанников «Планеты детства» Дмитрий Азаров.

Фото: правительство СО