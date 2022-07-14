Дмитрий Азаров проверил ход строительства трассы и моста через Волгу

Я нашел ошибку
Главные новости:
Ремонт ведется в круглосуточном режиме.
В Самаре вблизи с Вертолетной площадкой идет ремонт улиц Сергея Лазо и 8 Марта
Чаще всего причиной возгораний становятся человеческая халатность и нарушение элементарных правил пожарной безопасности.
В Самарской области сохранится чрезвычайная пожароопасность лесов 4 класс
Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров планирует посетить площадку форума и принять участие в ключевых мероприятиях. 
Самарская область стала лидером заявочной кампании юбилейного форума ПФО «iВолга» 
Как проходит подготовка к юбилейному молодежному форуму «iВолга»? Кто примет в нем участие? И какая программа ожидает гостей?
«iВолга»: много полезной информации и возможность получить грант в полтора миллиона рублей
В этом году запланировано провести работы на 20 участках тепловых сетей.
В Самаре работы по перевооружению теплотрасс ведутся на 15 объектах
Для жителей Сызрани и близлежащих районов станет доступнее высокотехнологичная медпомощь.
В Сызрани на базе ЦГБ идет подготовка центра кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью и утром 15 июля в Самарской области ожидается сильный дождь, ливень, гроза, возможен град
Плавай сколько хочешь!
Бассейн в Чапаевске заработал по новым правилам после жалоб жителей в соцсетях
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58.85
-2.45
EUR 58.76
-3.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Тольяттинцев приглашают на открытие Эко-Парка Шлюзовой
Общественники провели для семей самарских полицейских  экскурсию в конноспортивный клуб «Легион»
Впервые в Тольятти пройдет фестиваль водных видов спорта GlobalSupMania «Большая Вода»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Материалы и технологии Современный дом Строим дачу

Дмитрий Азаров проверил ход строительства трассы и моста через Волгу

14 июля 2022 13:50
143
Дмитрий Азаров проверил ход строительства трассы и моста через Волгу

Губернатор Дмитрий Азаров провел выездное совещание по вопросам строительства Волжского моста и трассы «Обход Тольятти». В нем принимали участие руководители подрядных организаций, профильного министерства и местных администраций. 

О текущем ходе строительства моста через Волгу Губернатору доложил управляющий проектом АО «Дороги и Мосты» Дмитрий Кондаков. Он рассказал, что сейчас на всех этапах строительства объекта задействовано 2276 человек, в том числе местные специалисты, 322 единицы техники, 73 плавсредства. Свайное основание выполнено на всех 26 опорах. В настоящее время строительно-монтажные работы ведутся на 25 опорах. Как сообщил Главе региона Дмитрий Кондаков, в процессе строительства применяются разные технологии сооружения опор, в том числе метод с использованием опускных «металлических ящиков». По периметру сооружаемой опоры над водой возводится временная платформа, на которой собирается ящик массой около 1000 тонн. Затем собранный ящик при помощи 4-х мощных домкратов опускается под воду в проектный уровень, после чего методом подводного бетонирования на дно ящика укладывается бетон и откачивается вода. Далее строители сооружают опору по классической технологии: бетонируют ростверк, тело опоры, стойки и подферменные площадки. После выполнения всех работ стены ящика демонтируются. «Восемь опор моста сооружается таким методом, остальные – классическим методом, с использованием шпунтового ограждения. Подобная технология в таких масштабах применяется, насколько я знаю, в первый раз в стране», - подчеркнул Дмитрий Кондаков. 

Общая длина мостовой конструкции над Волгой составит 3,7 км. Всего будет 26 опор, 25 пролетных строений. Старт надвижке моста на левом берегу (со стороны Тольятти) 29 июня 2021 года дал Губернатор Дмитрий Азаров. Глава региона поинтересовался как сейчас идет этот процесс. «Надвижка моста выполняется штатно. В конце июля будет плановая надвижка на правой стороне, со стороны Климовки. Мы будем надвигать в акваторию 4 готовых блока. В начале сентября - плановая надвижка со стороны Тольятти», - рассказал управляющий проектом АО «Дороги и Мосты», -       В целом, Дмитрий Игоревич, мы находимся в активной фазе строительства. Лето – это всегда продуктивный сезон в строительстве. Каждый участок работ в достаточной мере укомплектован специалистами, стараемся максимально использовать каждый безветренный день», - отметил Дмитрий Кондаков.

Губернатор поблагодарил строителей за использование уникальных подходов при строительстве моста, позволяющих выполнять работы быстро и качественно, а также за добросовестный труд. «Используются уникальные методы производства работ и технологические подходы, которые еще нигде не реализовывались. Многое приходиться делать впервые. Хочу отметить самоотверженность и профессионализм всех, кто работает на строительстве моста, а также инженерно-конструкторский гений», - сказал Дмитрий Азаров.  

По вопросу строительства автодороги «Обход Тольятти», которая включает трассу общей протяженностью в 100 км, Дмитрию Азарову доложили министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин и руководитель проекта, представитель подрядчика АО «ДСК «АВТОБАН» Антон Гурьянов. В настоящее время устройство нижнего слоя покрытия выполнено более чем на 65%, полностью готово 11,2 км дороги. «Строительство идет в плановом режиме, по графику», - сообщил министр.

Губернатор обратил особое внимание руководителя минтранса на вопрос состояния и безопасности дорог в районе строительства обхода Тольятти и Волжского моста, отдельно обратив внимание на маршруты, использующихся для школьных перевозок. Глава региона поставил министру задачу проанализировать проблемные моменты и до 1 сентября принять все необходимые меры по их устранению. 

Проект строительства новой трассы и моста через Волгу в составе транспортного коридора «Европа - Западный Китай» - самый крупный проект в России, который реализуется на принципах государственно-частного партнерства. Проект имеет особое значение для выстраивания новых логистических цепочек с Китаем, а также другими странами, повышает инвестиционный потенциал Самарской области, открывает новые возможности для создания в регионе производств и рабочих мест для жителей губернии. Текущий уровень технической готовности объекта превышает 55%. Он должен быть введен в эксплуатацию в 2024 году.

«Строительство моста идет согласно ранее утвержденным планам. Некоторые сложности, которые возникали, в первую очередь, по металлу, связанные с его дефицитом и удорожанием, что определило замедление работ весной, все преодолены. Сегодня строительство мостового перехода идет ритмично. Уверен, этот сезон – ключевой, и мы в полной мере обеспечим четкое соответствие графику. Как и говорил ранее, 2024 год – план ввода моста. Мы рассчитываем, что уже в первом квартале», - сказал Дмитрий Азаров. 

Залог ритмичности строительства – стабильное финансирование в необходимом объеме, которое удалось обеспечить благодаря поддержке проекта со стороны Правительства РФ и системной работе властей Самарской области под руководством Губернатора Дмитрия Азарова. Только в последние месяцы на завершение строительства объекта Главе региона удалось привлечь значительный объем средств. Так, в середине июня на заседании правительственной комиссии по региональному развитию, на котором интересы Самарской области отстаивал Дмитрий Азаров, было принято решение о предоставлении компанией «Дом.РФ» концессионеру средств в размере 24 млрд рублей в рамках механизма инфраструктурных облигаций. На прошлой неделе на очередном заседании комиссии, которое проводил заместитель Председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, Глава региона защитил заявку Самарской области на получение инфраструктурного бюджетного кредита в объеме 9,14 млрд рублей. Это позволяет сохранить набранный ритм строительных работ и обеспечить ввод объекта в эксплуатацию в установленные сроки.

«При этом мы подстраховываем стройку в случае необходимости решениями на областном уровне. Поэтому никаких проблем финансирования сегодня нет. Вопросы существуют только технические и бумажные, которые буквально каждый день на большой стройке возникают и преодолеваются», - отметил Дмитрий Азаров.  

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В ходе совета обсуждались актуальные задачи для дальнейшего развития экономики, региональные меры поддержки людей и бизнеса в условиях санкционного давления.
07 июля 2022, 20:11
Дмитрий Азаров на заседании Совета ПФО внес предложения по доработке действующих мер поддержки экономики 
В ходе совета обсуждались актуальные задачи для дальнейшего развития экономики, региональные меры поддержки людей и бизнеса в условиях санкционного давления. Экономика
913
Дмитрий Азаров добился выделения Самарской области более 9 млрд рублей для завершения строительства трассы и моста через Волгу
07 июля 2022, 12:58
Дмитрий Азаров добился выделения Самарской области более 9 млрд рублей для завершения строительства трассы и моста через Волгу
Инфраструктурный бюджетный кредит позволит сохранить набранный ритм строительных работ на объекте, имеющего стратегическое значение для Самарской области и... Экономика
2617
Дмитрий Азаров поручил создать в регионе систему капремонта деталей техники и оборудования
06 июля 2022, 15:50
Дмитрий Азаров поручил создать в регионе систему капремонта деталей техники и оборудования
При этом Дмитрий Азаров поручил кабинету министров проработать меры поддержки компаний, чтобы им было выгодно сдавать списанную технику для вторичного... Экономика
1054
В центре внимания
Дмитрий Азаров проверил ход строительства трассы и моста через Волгу
14 июля 2022  13:50
Дмитрий Азаров проверил ход строительства трассы и моста через Волгу
134
В Самарской области появился новый министр
14 июля 2022  10:29
В Самарской области появился новый министр
201
Соответствующее постановление подписал Губернатор Дмитрий Азаров. Министром назначен Артур Абдрашитов.
13 июля 2022  16:44
В Самарской области создано министерство туризма
405
Подводя итоги, Полпред рекомендовал главам регионов ПФО усилить работу по развитию электронного взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления.
12 июля 2022  21:35
Дмитрий Азаров принял участие в совещании по созданию национальной системы пространственных данных и реализации проекта «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями»
2140
жители региона могут бесплатно переучиться на топовые профессии
12 июля 2022  09:36
Жители региона могут бесплатно переучиться на топовые профессии
544
Весь список