Дмитрий Азаров проверил ход строительства трассы и моста через Волгу

Губернатор Дмитрий Азаров провел выездное совещание по вопросам строительства Волжского моста и трассы «Обход Тольятти». В нем принимали участие руководители подрядных организаций, профильного министерства и местных администраций.

О текущем ходе строительства моста через Волгу Губернатору доложил управляющий проектом АО «Дороги и Мосты» Дмитрий Кондаков. Он рассказал, что сейчас на всех этапах строительства объекта задействовано 2276 человек, в том числе местные специалисты, 322 единицы техники, 73 плавсредства. Свайное основание выполнено на всех 26 опорах. В настоящее время строительно-монтажные работы ведутся на 25 опорах. Как сообщил Главе региона Дмитрий Кондаков, в процессе строительства применяются разные технологии сооружения опор, в том числе метод с использованием опускных «металлических ящиков». По периметру сооружаемой опоры над водой возводится временная платформа, на которой собирается ящик массой около 1000 тонн. Затем собранный ящик при помощи 4-х мощных домкратов опускается под воду в проектный уровень, после чего методом подводного бетонирования на дно ящика укладывается бетон и откачивается вода. Далее строители сооружают опору по классической технологии: бетонируют ростверк, тело опоры, стойки и подферменные площадки. После выполнения всех работ стены ящика демонтируются. «Восемь опор моста сооружается таким методом, остальные – классическим методом, с использованием шпунтового ограждения. Подобная технология в таких масштабах применяется, насколько я знаю, в первый раз в стране», - подчеркнул Дмитрий Кондаков.

Общая длина мостовой конструкции над Волгой составит 3,7 км. Всего будет 26 опор, 25 пролетных строений. Старт надвижке моста на левом берегу (со стороны Тольятти) 29 июня 2021 года дал Губернатор Дмитрий Азаров. Глава региона поинтересовался как сейчас идет этот процесс. «Надвижка моста выполняется штатно. В конце июля будет плановая надвижка на правой стороне, со стороны Климовки. Мы будем надвигать в акваторию 4 готовых блока. В начале сентября - плановая надвижка со стороны Тольятти», - рассказал управляющий проектом АО «Дороги и Мосты», - В целом, Дмитрий Игоревич, мы находимся в активной фазе строительства. Лето – это всегда продуктивный сезон в строительстве. Каждый участок работ в достаточной мере укомплектован специалистами, стараемся максимально использовать каждый безветренный день», - отметил Дмитрий Кондаков.

Губернатор поблагодарил строителей за использование уникальных подходов при строительстве моста, позволяющих выполнять работы быстро и качественно, а также за добросовестный труд. «Используются уникальные методы производства работ и технологические подходы, которые еще нигде не реализовывались. Многое приходиться делать впервые. Хочу отметить самоотверженность и профессионализм всех, кто работает на строительстве моста, а также инженерно-конструкторский гений», - сказал Дмитрий Азаров.

По вопросу строительства автодороги «Обход Тольятти», которая включает трассу общей протяженностью в 100 км, Дмитрию Азарову доложили министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин и руководитель проекта, представитель подрядчика АО «ДСК «АВТОБАН» Антон Гурьянов. В настоящее время устройство нижнего слоя покрытия выполнено более чем на 65%, полностью готово 11,2 км дороги. «Строительство идет в плановом режиме, по графику», - сообщил министр.

Губернатор обратил особое внимание руководителя минтранса на вопрос состояния и безопасности дорог в районе строительства обхода Тольятти и Волжского моста, отдельно обратив внимание на маршруты, использующихся для школьных перевозок. Глава региона поставил министру задачу проанализировать проблемные моменты и до 1 сентября принять все необходимые меры по их устранению.

Проект строительства новой трассы и моста через Волгу в составе транспортного коридора «Европа - Западный Китай» - самый крупный проект в России, который реализуется на принципах государственно-частного партнерства. Проект имеет особое значение для выстраивания новых логистических цепочек с Китаем, а также другими странами, повышает инвестиционный потенциал Самарской области, открывает новые возможности для создания в регионе производств и рабочих мест для жителей губернии. Текущий уровень технической готовности объекта превышает 55%. Он должен быть введен в эксплуатацию в 2024 году.

«Строительство моста идет согласно ранее утвержденным планам. Некоторые сложности, которые возникали, в первую очередь, по металлу, связанные с его дефицитом и удорожанием, что определило замедление работ весной, все преодолены. Сегодня строительство мостового перехода идет ритмично. Уверен, этот сезон – ключевой, и мы в полной мере обеспечим четкое соответствие графику. Как и говорил ранее, 2024 год – план ввода моста. Мы рассчитываем, что уже в первом квартале», - сказал Дмитрий Азаров.

Залог ритмичности строительства – стабильное финансирование в необходимом объеме, которое удалось обеспечить благодаря поддержке проекта со стороны Правительства РФ и системной работе властей Самарской области под руководством Губернатора Дмитрия Азарова. Только в последние месяцы на завершение строительства объекта Главе региона удалось привлечь значительный объем средств. Так, в середине июня на заседании правительственной комиссии по региональному развитию, на котором интересы Самарской области отстаивал Дмитрий Азаров, было принято решение о предоставлении компанией «Дом.РФ» концессионеру средств в размере 24 млрд рублей в рамках механизма инфраструктурных облигаций. На прошлой неделе на очередном заседании комиссии, которое проводил заместитель Председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, Глава региона защитил заявку Самарской области на получение инфраструктурного бюджетного кредита в объеме 9,14 млрд рублей. Это позволяет сохранить набранный ритм строительных работ и обеспечить ввод объекта в эксплуатацию в установленные сроки.

«При этом мы подстраховываем стройку в случае необходимости решениями на областном уровне. Поэтому никаких проблем финансирования сегодня нет. Вопросы существуют только технические и бумажные, которые буквально каждый день на большой стройке возникают и преодолеваются», - отметил Дмитрий Азаров.