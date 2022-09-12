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Дмитрий Азаров оценил ход строительства футбольного манежа в Самаре

12 сентября 2022 16:48
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Около стадиона «Солидарность Самара Арена» продолжается строительство первого в регионе полноразмерного крытого футбольного манежа.

Около стадиона «Солидарность Самара Арена» продолжается строительство первого в регионе полноразмерного крытого футбольного манежа. Современный спортивный объект возводят в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Ход текущих строительных работ на объекте оценил губернатор Дмитрий Азаров.  

В футбольном манеже предусмотрено поле 105 на 68 метров с искусственным травяным покрытием и трибунами на 500 мест. На первом этаже разместят 4 зоны команд (в каждой из них раздевалка на 25 мест, туалеты и душевые, массажная комната, комната тренера), 2 разминочных зала, судейские комнаты, пресс-центр, микст-зона, гардеробы, тренажерный зал. На втором этаже - зона обслуживания зрителей (фойе, гардеробы, буфет, кассы), административная зона (кабинеты, конференц-зал, столовая), кабинет врача. 

Как доложил главе региона директор компании – подрядчика Сергей Натальчук, сейчас на объекте идет монтаж металлоконструкций, выполнены черновые отделочные работы на фасаде.

«В планах этого года – в черновом варианте завершить сооружение административно-бытовой части комплекса, смонтировать весь металл, которого осталось порядка 1,3 тыс. тонн, полностью закрыть контур – возвести несущие конструкции, установить окна и наружные двери, - рассказал Сергей Натальчук, - Объект сложный и для города уникальный. В стране таких спортсооружений очень немного. В Самаре еще никогда не монтировали на подобных объектах пролеты, высота которых 8 метров, а ширина – 90 метров. Это все равно, что двухэтажное здание поднять на высоту 30 метров и смонтировать. Нам пришлось привлекать сверхтяжелые краны. Сейчас идет установка стометровых балок перекрытий на высоте около 35 метров».

Кроме сложностей монтажа каркаса ранее строители манежа столкнулись с проблемами, связанными с поставками металла и его удорожанием, что повлияло на темпы работ. Подрядчики сообщили Дмитрию Азарову, что теперь все трудности монтажа, приобретения и поставки металла решены.

«Работы ведем в ежедневном режиме. Монтаж металла идет по графику, остальные работы – даже с опережением», - сказал главе региона Сергей Натальчук. Губернатор нацелил строителей на планомерное наращивание темпа работ с условием сохранения их качества. «Чем быстрее сделаем, тем быстрее людям подарим радость», - отметил Дмитрий Азаров.  

Весной следующего года строители планируют приступить к укладке искусственного газона. Покрытие будет российского производства, соответствующее международным стандартам. Подрядчики рассчитывают завершить строительство объекта не позднее осени 2023 года.  

«Напомню, что крытый манеж в Самаре строится благодаря нацпроекту «Демография», инициированному Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Строители устранили отставание, которое здесь наметилось, и планируют ввести футбольный манеж уже осенью следующего года. Для этого нужно потрудиться, решить некоторые технологические задачи. Все в руках мастеровитых профессионалов своего дела – строителей», - сказал Дмитрий Азаров. Глава региона также поручил подрядчикам обязательно заранее проработать вопрос использования в манеже символики клуба «Крылья Советов», чтобы юные футболисты с ранних лет проникались духом родной самарской команды. 

О необходимости строительства такого спорткомплекса в Самаре говорили десятилетия.  Это будет первый такой полноразмерный футбольный манеж в регионе. В нем круглогодично в комфортных условиях будут тренироваться команды Академии «Крыльев Советов» и воспитанники спортивных школ, любители футбола, станут проводить различные городские, областные и всероссийские соревнования. 

«В Самаре есть поля с искусственным газоном, есть поля с подогревом, и в зимний период у нас намного лучше условия, чем у других. Но этот долгожданный манеж решит многие проблемы в плане тренировочного процесса зимой, – рассказал директор Академии «Крыльев Советов», заместитель председателя Самарской областной федерации футбола Сергей Марушко, – Надеюсь, что мы будем не только тут тренироваться, но и организовывать большие турниры, в том числе с приглашением иногородних команд. Это даст хороший импульс для развития детского, юношеского, массового футбола. Должен отметить огромную поддержку со стороны губернатора Дмитрия Игоревича Азарова в создании условий для воспитания местных игроков». 

 

Фото: Юлия Рубцова, Светлана Осьмачкина

 

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров

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