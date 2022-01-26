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Дмитрий Азаров о строительстве станции метро «Театральная»: «Реализуем давнюю мечту»
Дмитрий Азаров о строительстве станции метро «Театральная»: «Реализуем давнюю мечту»
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Дмитрий Азаров о строительстве станции метро «Театральная»: «Реализуем давнюю мечту»

26 января 2022 09:49
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Дмитрий Азаров о строительстве станции метро «Театральная»: «Реализуем давнюю мечту»

Во вторник, 25 января, Губернатор Дмитрий Азаров провел совещание по вопросу строительства метрополитена в Самаре. В обсуждении приняли участие члены регионального Правительства и представители муниципальных властей. 

«Реализуем давнюю мечту, давний замысел, завершая первую ветку в столице нашего региона, — отметил Губернатор, особенно подчеркнув, что установлены сжатые сроки реализации проекта. — Некоторые станции метро строились годами и даже десятилетиями. У нас сроки очень жесткие: перед нами стоит задача уже в начале 2024 года ввести объект в эксплуатацию».

В регионе наработан опыт реализации масштабных проектов в сжатые сроки. На 1,5 года раньше запланированной даты был достроен мостовой переход через реку Сок, досрочно завершен второй этап строительства мостового перехода через реку Самару, активные темпы работы взяты на развязке улиц Ново-Садовой и Советской Армии, на год раньше срока построен и введен в эксплуатацию Дворец спорта.

Глава региона подчеркнул, что именно такой подход, на опережение, нужно применить и на этом важнейшем для города объекте, поручив также предусмотреть компенсирующие мероприятия для обеспечения комфорта горожан, предпринять дополнительные усилия по организации наземного транспорта на время строительных работ.

«Стройка значительная, затрагивающая структуру городского округа Самара, нескольких районов. Стройка, которая, конечно, будет создавать неудобства для жителей, и компенсирующие мероприятия здесь должны быть хорошо продуманы и реализованы», — акцентировал внимание Губернатор.

По оценкам экспертов, новая станция метро «Театральная» должна увеличить пассажиропоток на 30%. Появление ее позволит связать «индустриальное сердце» города с историческим центром Самары, сократив время в пути до 15-20 минут.

Сложно переоценить и культурную значимость этого проекта. Станция метро «Театральная» повысит доступность для жителей даже отдаленных районов города объектов культуры и отдыха, образовательных учреждений.

Напомним, проект благодаря системной работе Губернатора получил поддержку Правительства РФ — для его реализации региону был одобрен инфраструктурный бюджетный кредит в размере почти 10,4 млрд рублей.

Строительство станции является частью комплексной схемы пассажирских перевозок. Запланирован целый ряд мероприятий, в том числе, связанных с организацией городского пересадочного узла.

В ходе обсуждения Дмитрий Азаров также напомнил участникам совещания, что помимо строительства метро есть обязательства по введению значительных площадей нового жилья, и эти важнейшие задачи должны быть синхронизированы и решены.

Теги: В центре внимания Городской транспорт Дмитрий Азаров

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