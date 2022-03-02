Дмитрий Азаров дал старт строительству нового физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Красный Яр

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Во время рабочей поездки в Красноярский район Губернатор Дмитрий Азаров осмотрел территорию, где в 2022-2023 году будет возведен новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, и принял участие в церемонии закладки капсулы в основание будущего спортобъекта.

Напомним, с просьбой о строительстве ФОКа с бассейном в Красном Яре к Главе региона обратился житель села Станислав Вязовский, пятикратный чемпион России по плаванию в возрастной категории 80-84 года и восьмикратный чемпион в категории 85-89 лет, пловец, установивший 16 рекордов России и дважды выигрывавший чемпионат мира среди ветеранов. Спортсмен поставил себе цель – наплавать за жизнь десять тысяч километров. Ускорить ее достижение помогло бы появление спортивного комплекса с бассейном в родном селе Станислава Федоровича. Об этом он сообщил Дмитрию Азарову, попросив оказать содействие.

Губернатор заверил чемпиона, что для осуществления его мечты будут приложены все усилия. Была проведена большая работа, найдены партнеры -компания «Транснефть-Приволга» - и в селе Красный Яр была заложена капсула в основание будущего современного, комфортного физкультурного-оздоровительного комплекса с бассейном, баскетбольной и волейбольной площадками, площадками для тенниса и мини-футбола.

«Сегодня мы закладываем капсулу, фактически начинаем строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Я хочу поблагодарить наших партнеров по этому проекту – компанию «Транснефть-Приволга» и лично генерального директора Дмитрия Бузлаева. Благодаря сотрудничеству с компанией мы обязательно построим здесь комплекс, о котором давно мечтали жители села Красный Яр», - сказал Дмитрий Азаров на церемонии закладки капсулы в основание будущего спортивно-оздоровительного комплекса.

Дмитрий Азаров отметил, что Красноярский район сегодня динамично развивается, растет численность проживающих на его территории людей. Об этом свидетельствуют и предварительные итоги Всероссийской переписи населения.

«Красноярскую красивую землю облюбовали уже многие горожане, сюда переезжают на постоянное место жительства, - сказал Губернатор. - Для нас результаты переписи – это важный сигнал для того, чтобы здесь развивалась транспортная, инженерная, социальная инфраструктура, появлялись новые объекты. Социальные объекты должны появляться там, где живут люди. И Красноярскому району, который динамично развивается в последние годы, точно расцветать и в дальнейшем, а мы постараемся этому содействовать по всем направлениям».

На территории района в прошлом году уже был капитально отремонтирован Дом Культуры в поселке Угловой благодаря нацпроекту «Культура», построен детский сад на 250 мест. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс, который появится здесь, также станет серьезным импульсом развития района.

«В эти непростые времена, которые мы переживаем, главное – это люди и их здоровье. Позаботьтесь о своем здоровье, а мы постараемся сделать все, чтобы новые ФАПы, новые больницы, поликлиники открывались, чтобы появлялись новые спортивные объекты, где люди смогут систематически заниматься спортом, и здоровыми, сильными и энергичными творить будущее своей родной земли», - заявил Губернатор.

На церемонии присутствовал и сам инициатор строительства ФОКа Станислав Вязовский. Он поблагодарил Губернатора за поддержку его предложения.

«Красный Яр – это спортивный поселок. У нас был чемпион мира по плаванию долгое время, а бассейна не было, - сказал спортсмен. - Теперь у нас будет бассейн, и мы будем плавать. Мы с нашим Президентом Владимиром Путиным в наше трудное время. Разум победит».

Заместитель генерального директора по экономике компания «Транснефть-Приволга» Екатерина Гаранова выразила уверенность, что физкультурно-оздоровительный комплекс будет быстро построен, и в нем будут растить новых олимпийских чемпионов.

От лица всех жителей Губернатора поблагодарил глава Красноярского района Михаил Белоусов: «Для нас сегодня очень важное, знаковое событие. И мы благодарны вам, Дмитрий Игоревич, за решение. К тем объектам, которые мы сегодня уже имеем благодаря национальным проектам, поддержке Президента России Владимира Владимировича Путина, у нас появится еще один новый, современный комфортабельный объект, который будет служить нашим жителям, делая их жизнь комфортнее».

С началом строительства долгожданного объекта спортивной инфраструктуры красноярцев поздравил депутат Государственной Думы Виктор Казаков.

«Прошлым летом мы с Дмитрием Игоревичем награждали футболистов областного турнира «Лето с футбольным мячом». Тогда Красноярские команды заняли первые места. И мы подумали – первые места занимают, а спортивного комплекса у них нет. Сегодня мы заявляем: ФОК будет. Поздравляю вас с этим событием, желаю всем научиться плавать», - сказал депутат.

В завершение церемонии участники заложили капсулу времени с посланием потомкам, которая будет вскрыта через 60 лет, в год 350-летия села Красный Яр.