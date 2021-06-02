«Демография»: в Южном городе продолжается строительство детского сада

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В микрорайоне «Южный город» благодаря национальному проекту «Демография» ведется строительство детского сада № 9, рассчитанного на 300 мест, 42 из которых предусмотрены для детей ясельных групп, посещать его будут малыши в возрасте от полутора до семи лет.

Детсад будет представлять собой трехэтажное здание с подвалом, котельной, трансформаторной подстанцией, кроме того, на первом этаже проектом предусмотрен бассейн размером 6х10м. Строительство детского сада началось в июне прошлого года. На сегодняшний день на объекте ведутся работы по благоустройству территории, устройству фасада и наружного освещения. Новый детский сад будет отвечать всем современным требованиям и стандартам.

Как отметил представить генерального подрядчика Илья Пухаев:

«Строительство объекта ведется согласно графику производства работ. В настоящее время завершены внутренние отделочные работы. Сейчас ведутся пусконаладочные мероприятия, также строители приступили к благоустройству территории».

В здании разместятся уютные игровые, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты психолога и логопеда, комната технического творчества, а также кабинет, где ребята смогут изучать ПДД. Кроме этого, проектом предусмотрена группа для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Дошкольное учреждение будет оснащено всем необходимым для организации современного образовательного процесса. Ввести объект в эксплуатацию планируется в III квартале 2021 года.